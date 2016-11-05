Evine ekmek götürürken öldürüldü

BURSA'nın merkez Yıldırım İlçesi'nde 61 yaşındaki Bünyamin Kaplıca, evine ekmek götürürken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Maltepe Mahallesi Yetişkin Sokak'ta meydana geldi. Marketten ekmek alıp eve giden Bünyamin Kaplıca, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun 4 kurşun isabet eden Kaplıca, ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bünyamin Kaplıca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemede 6 tabanca mermisi kovanı bulunurken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Polis ekipleri inceleme yaparken

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,()

===========================

Adana'da market baskını: 1'i ağır 3 yaralı



ADANA'da yüzleri maskeli 8 kişi, tabanca ve sopalarla bir marketi bastı. Çıkan arbedede 3 kişi tabancayla yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Onur Mahallesi 45129 Sokak'ta meydana geldi. Remzi Demir, sahibi olduğu markette otururken yüzleri maskeli 8 kişinin saldırısına uğradı. Markete gelen gruptan biri, elindeki tabancayı Demir'e doğrulttu, diğerleri ise sopalarla işyerinin camlarını kırdı. Saldırganlardan biri, Demir'in başına sopayla vurup yaraladı. Demir ise can havliyle masasınIn altında sakladığı sopayla saldırganlara karşılık verirken, olay marketin dışına da taştı.

Arbede sırasında kimin kullandığı bilinmeyen tabancadan çıkan mermiler, 19 yaşındaki Ahmet Kil'in karnına, 22 yaşındaki Selman Bayav ile 17 yaşındaki Hüseyin A.'nın bacaklarına isabet etti.

Yarılalar çevredeki vatandaşların yardımıyla ilk önce yakındaki özel bir tıp merkezine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Kil ve Hüseyin A., Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Bayav ise Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastenesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Ahmet Kil'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Tabanca ve sopalarla yapılan baskın anı, marketin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülere el koyan polis, market sahibi Remzi Demir'i de ifadesini almak için karakola götürdü. Yaralıların saldırganlar arasında olup olmadığı ve silahın kim tarafından ateşlendiğini belirlemek için çalışma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:

-----------

- Darp edilen market sahibinin polislere olayı anlatması(Elinde peçete olan)

- Market önündeki kalabalık

- Polisin inceleme yapması

- Kırılmış vitrin camı

- Market önündeki polisler

- Sivil polislerin marketten çıkmaları

- Sokakta izleyen vatandaşlar

- Polis araçlarının ara sokaklarda dolaşması

(GÜVENLİK KAMERASI)

- Eli sopalı şahısların koşarak markete girmeleri

- Marketin camlarını sopalarla kırmaları

- Market içerisinden koşarak dışarı koşmaları

- Market sahibi ve eli sopalı şahsın kavga etmeleri

- Market içerisindeki malzemelerin yerlere savrulması

(Haber:Gökhan KESKİNCİ - Kamera: ADANA,()

==================================

Minibüsle çarpışan otomobil üç parçaya ayrıldı: 3 yaralı



BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Çeltikçi Mahallesi'nden ilçe merkezine doğru giden 25 yaşındaki Umut Sever yönetimindeki 16 KM 363 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 44 yaşındaki Haluk Başak yönetimindeki 16 JZR 99 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, üçe bölünerek tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü Umut Sever ile yanındaki 27 yaşındaki Hülya Kılıç ve minibüs sürücüsü Haluk Başak yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazanın ardından parçalara ayrılan özel otomobilin ön motor kısmı, arka kısmı, kapıları ve vites kolu tek tek toplanarak çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

-----------

-Kaza yeri araçların görüntüleri

-Yaralıların görüntüleri

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL-BURSA,()



=================================