Ters yöne giren alkollü sürücü kazaya neden oldu

KARABÜK'te alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kavşakta ters yöne girip karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Sıkıştığı yerden itfaiye tarafından kurtarılan sürücünün 2.88 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Safranbolu Karayolu'nda meydana geldi. Namal Kavşağı’nda ters yöne giren İsmail Aytekin yönetimindeki 78 BK 551 plakalı otomobil, yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra karşı yönden gelen 41 yaşındaki Erdal Yaman yönetimindeki 78 AV 161 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Yaman yönetimindeki otomobil ağaca çarparak durabildi. Ters yöne giren aracın sürücüsü Aytekin ise sıkıştığı yerden itfaiye tarafından kurtarıldı. Kontrol amaçlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aytekin'in 2.88 promil alkollü olduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü:







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-Araçta sıkışan yaralıyı kurtarma çalışmaları







-Yaralı ambulansa taşınması







-Kaza yapan araçlar

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Sapanca Belediyesi'nin hayvanları zehirlediği iddiasına açıklama





SAKARYA'nın Sapanca İlçe Belediyesi, sosyal medyada yayılan 'belediyenin köpekleri zehirlediği' iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, köpeklerin zehirlenmesiyle ilgili belediyenin hiçbir ilgisinin olmadığı belirtildi.



Sapanca İlçesi Kırkpınar Mahallesi'nde zehirlendiği iddia edilen köpeklere bir grup hayvanseverin müdahale ettiği görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Tepki gören olayda, köpekleri belediyenin zehirlediği iddia edildi. Olayın ardından Sapanca Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürü Aydın Yıldız, zehirlenen sokak hayvanlarıyla ilgili belediyenin hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Görüntülerin üzücü olduğunu, ihbar üzerine zabıtanın olay yerine gittiğini belirten Yıldız, bölgedeki sokak hayvanları için daha önce sokak sakinlerinin karşılıklı olarak birbirleri hakkında Sapanca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Tarafların belediyeye de şikayette bulunduğu ileri süren Yıldız, konunun üzerine gidileceğini açıkladı.



Yıldız ayrıca, kentin ilçeleri arasında sokak hayvanları için tek rehabilitasyon merkezini açan belediyenin Sapanca Belediyesi olduğunu ifade etti.

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), ()-

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Kahramanmaraş'ta 4 adliye personeli FETÖ'den tutuklandı



Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 adliye personeli tutuklandı.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 adliye personeli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısına ifade verdikten sonra mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () -

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Ortaca'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı





MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.







Kaza, bugün saat 21.00 sıralarında Dalyan-Ortaca Karayolu'nda meydana geldi. Dalyan'dan Ortaca yönüne giden Durmuş Doğan yönetimindeki 48 YE 477 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sinan Arslan yönetimindeki 48 NF 011 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Doğan, eşi Bahar ve 6 aylık çocukları Sümeyye Doğan ile diğer otomobilin sürücüsü Arslan ile eşi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), () -

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Evleri yangında kül olan yaşlı çift yardım bekliyor



SİNOP'un Ayancık İlçesi'nde çıkan yangında evleri kül olan yaşlı çift, komşuranın yanına sığındı. Gidecek yerleri olmadığını belirten çift, yetkililerden yardım istedi.



Ayancık İlçesi'ne bağlı Kestanelik Köyü'nde geçen 19 Ekim'de 81 yaşındaki Satı Ali ile 78 yaşındaki Behiye Yıldırım çiftinin evinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Kendilerini son anda dışarı atan Yıldırım çifti, komşularının evine sığındı



Gidecek yerlerinin olmadığını belirten Satı Ali Yıldırım, "Bu kış öncesi evsiz kaldık. Komşumuzun evine sığındık. Eşim 10 yıldan beri koltuk değneği yardımıyla yürüyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tüm eşyamız yandı, hiçbir şeyimiz kalmadı. Bu kışı nasıl geçireceğiz, bilmiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

SİNOP, () -