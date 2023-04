Toprak altında kalan işçi 45 dakikada kurtarıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) ekiplerince su arızasını gidermek için yapılan çalışma sırasında yağışların etkisiyle göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçiden Kadir Polat, hemen toprak altından çıkarıldı. Diğer işçi Dursun Uzun ise yaklaşık 2 metre derinlikte balçığa saplandığı için yaklaşık 45 dakika süren uğraş sonucu yaralı olarak kurtarıldı.



Olay, bugün saat 16.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesine bağlı Telsizler Semtinde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesine bağlı ESKİ ekipleri, iş makinesi ile kazı yaparak su arızasını gidermeye çalışırken işçilerden Kadir Polat ve Dursun Uzun toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. İşçilerden Kadir Polat arkadaşlarının yardımı ile hemen toprak altında çıkarılırken, Dursun Uzun ise toprağa gömüldü. Dursun Uzun'u çıkarmak için bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları uzayınca Dursun Uzun'un arkadaşları, "Bir adamı kurtaramadınız" diye tepki göstererek çalışmaya katılmak istedi. İlk önce toprak altından başı çıkarılan Dursun Uzun, yaklaşık 45 dakikalık uğraş sonucu güçlükle kurtarıldı. Polat ve Uzun, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

-Göçük altında kalan işçişinin kurtalıma çalışması



-Tepki gösterenler



-Polisin çevrede güvenlik önlemi alması



-Kovalarla çamurun taşınması



-İşçinin çıkarılıp ambulansa bindirilmesi

Haber-Kamera: Turgay İPEK / Zafer KUMRU / ERZURUM ()

İkizdere'de kahvehaneyi silahla taradılar: 2 ölü, 8 yaralı (2)



YARALI SAYISI 8 OLDU

Rize Valiliği, İkizdere İlçesi Güneyce Köyü'nde kahvehanenin silahla taranması olayında yararlı sayısının 8 olduğunu açıkladı. Açıklamada, olayda Ahmet Şahin, Cemal Oğuz, Orhan Algül, Fatih Işık, İhsan Albayrak, Hüseyin Yılmaz, Hasan Akay ve Hızır Çakır'ın yaralandığı; yaralılardan Ahmet Şahin ile Cemal Oğuz'un sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.

- Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Muhammet KAÇAR / Rize - İkizdere, ()

Vali Coş'un adını kullanarak dolandırmak istedi

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un adını kullanan dolandırıcı, telefonla aradığı işadamından para istedi. İşadamı inanmayınca dolandırıcı telefonu kapattı.



Bugün, Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde işadamı Aydın Bahar'ı arayan ve kendisini Sakarya Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nden Hatice Keskin olarak tanıtan kadın seyir halinde olduklarını bir toplantıya gideceklerini belirterek Vali Hüseyin Coş'un kendisi ile görüşmek istediğini söyledi. Telefonda kendisini Vali Hüseyin Avni Coş olarak tanıtan kişi, "Sizinle yüz yüze görüşmek isterdim. Ancak, toplantıdan toplantıya gidiyoruz. Bu nedenle telefonla aramak zorunda kalıyoruz" diyerek hasta bir gencin Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi olacağını söyleyerek, 210 bin lira gerektiğini, ancak bir miktar açık bulunduğunu belirterek yardım istedi. Aydın Bahar şüphelenerek "İsminizi alamadım" diye söyleyince telefondaki kişi tekrar kendisini vali olarak tanıtarak, "Paranın büyük bir kısmını topladık. Yardımcı olacağınızı düşünüyorum" dedi. Aydın Bahar inanmayınca dolandırıcı telefonu kapattı.

Aydın Bahar polise telefon numarasını vererek şikayette bulunurken, olayı şöyle anlattı:

"Valilikten özel kalemden aradığını söyleyerek, Vali Hüseyin Avni Coş'un görüşeceğini söyledi. Vali beyin sesi olmadığını, dolandırıcı olduğunu anladım. Konuşmamda da ona tekrar tekrar sordum. O da vali Coş olduğunu söyledi. Konuyu daha sonra Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdim"

Ses kaydı



İşadamı ile röp.

Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -

Üzerinde Türk bayraklı paket bulunan bisiklet panik yarattı

Eskişehir’de tramvay durağı ile bir banka arasındaki ağaca kilitlenen, üzerinde Türk bayraklı paket bulunan bisiklet panik yarattı. Bisikletin sahibi gelene kadar adeta hayat durdu.



İkieylül Caddesi’nde Çarşı tramvay durağı ile bir banka arasındaki kaldırımda ağaca bağlı, üzerinde Türk bayraklı paket bulunan bisikleti gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis tramvay durağı, banka ve çevredeki iş yerlerini tahliye ederek, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Tramvay seferleri durduruldu.



Bomba imha uzmanı bisikleti patlatmak üzere özel giysilerini giyerek, bisiklete fünye yerleştirdi. Şüpheli paket tam patlatılmak üzereyken bisikletin sahibi geldi. Bunun üzerine patlatma iptal edildi. Bisikletin sahibi bisikletini alıp uzaklaştığı sırada bazı vatandaşlar kendisine tepki gösterdi. Araya giren polis öfkeli vatandaşları uzaklaştırdı.

-Şüpheli bisiklet ve üzerindeki paketin görüntüzü



-Vatandaşların görüntüsü



-Polisin vatandaşları uzaklaştırmaya çalışması



-Olay yerine gelen itfaiyenin görüntüsü



-Bomba imha uzmanının bisiklete fünye yerleştirmesi



-Bisikletin sahibinin görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, ()

Edirne’de CHP'li gençlerden Cumhuriyet Gazetesi protestosu





Edirne'de CHP Gençlik Kolları üyeleri, Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik operasyonu protesto etti.CHP Edirne Gençlik Kolları üyelerinin Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik düzenlenen operasyonu protestosuna Belediye Başkanı Recep Gürkan da destek verdi. Trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi üzerinde toplanan yaklaşık 100 kişi ellerindeki Cumhuriyet Gazetesi ile gelerek, "Özgür basın susturulamaz", "Darbeci değil laik Türkiye" sloganları attı. CHP Edirne Gençlik Kolları Başkanı Kutay Özköse, "Bugün rejime karşı olan hatta bu ismi taşıyan gazeteye bile tahammülü olmayan kin ve nefret siyaseti yapan o partiye karşı, tek adamcılığı isteyen o partiye karşı burada toplanmaktayız. Bu yaşanan ilk değil. Ama biz sesimizi çıkarmazsak sonda olmayacak. Bugün bazı zihniyetler basın özgürlüğünün üzerine gitmekte, basında aynı gençliği bastırmanın çabalarına devam etmektedirler. Bugün mücadelemiz Atatürk ve Cumhuriyet mücadelemiz. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Basın özgürlüğünü destekliyoruz. Basın özgürlüğüne inanıyoruz, yandaş değil özgür basın diyoruz" dedi.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’da, 15 Temmuz darbe kalkışmasını basının engellediğini ifade ederek, "Eğer basın özgür olmasaydı sokağa çıkamayacak 15 Temmuz gecesi o kanlı kalkışmadan FETÖ’nün o darbesinden beklide Türk milletinin de haberi olmayacaktı. Türkiye’de darbeyi önleyen bir güç varsa, en büyük güç o özgür basındı" dedi.



Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protesto gösterisinde, partililer Cumhuriyet gazetelerini okuma etkinliği yaparak olaysız dağıldı.



-Kalabalık toplanması



-Kutay Özköse basın açıklaması



-Kalabalık gazete okuması



-Recep Gürkan açıklaması



-Gazete okuyanlardan genel detay

Haber: Ali Can ZERAY / EDİRNE,()

İncirlik Üssü'nde 'greve hayır' kararı

Adana'da bulunan İncirlik Üssü'ndeki ABD'li şirketlerde çalışan Türk işçiler adına Türkiye Harb Sanayii ve Yardımcı İşkolları İşçileri Sendikası (Türk Harb-İş) ile ABD'li işveren arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine yapılan grev oylamasında 'greve hayır' kararı çıktı.



Yaklaşık bin 100 işçi adına yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmazlık olduğunu belirten Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Osman Acet, ABD'li işveren ile zam oranları ve risk primi gibi konularda anlaşma yapılamadığını söyledi. İncirlik Üssü'nde Türk işçilerin bakım-onarım, yemekhane ve kargo gibi bölümlerde çalıştığını bildiren Acet, üyelerinin bugün grev oylaması yaptığını anlattı. Oylamaya katılan işçilerden 911'inin 'greve hayır' ve 62'sinin 'greve evet' dediğini aktaran Acet, "Üyelerimiz greve gitmek yerine sürecin yüksek hakem kurulunda çözülmesine karar verdi. Oylama sonucuna 3 gün içerisinde itiraz hakkı var. Bu sürecin ardından biz 6 gün içinde yüksek hakem kurulunda taleplerimizin kabul edilmesini isteyeceğiz" diye konuştu.

Yusuf BAŞTUĞ / ADANA, ()

Gözaltındaki avukata destek eylemi

Antalya'da PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında geçen 15 Ekim'de gözaltına alınan avukat Özden Saldıran'ın hala ifatesinin alınmadığını iddia eden Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar, durumu protesto etti.



Antalya Adliyesi birinci katındaki Avukat Lokal'inde toplanıp daha sonra ellerindeki pankart ve dövizlerle slogan atarak adliye bahçesine inen grup, Özden Saldıran'ın bir an önce serbest bırakılmasını istedi. Grup adına açıklama yapan ÇHD Antalya Şube Başkanı Deniz Yıldırım, birçok darbe tecrübesi yaşamış olan Türkiye'de, savunma mesleğinin hiç olmadığı kadar ağır saldırı altında olduğunu iddia etti. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ soruşturmaları kapsamında geçen Kurban Bayramı öncesi Antalya Barosu'na bağlı avukatlara yönelik operasyonları hatırlatan Deniz Yıldırım, şöyle dedi:



"Kitlesel avukat operasyonunun ardından, meslektaşlarımıza ve mesleğimize yönelik hukuk dışı saldırılar, avukatları birer-ikişer gözaltına alma şeklinde devam etmektedir. Mesleki faaliyetlerimizden suç delili yaratılmaya çalışılmakta, müvekkil-avukat ilişkilerinin gizliliği ilkesi çiğnenmekte, avukatlığını yaptığımız dosyalardan örnekler alınmaktadır. Özden Saldıran arkadaşımızın bugün gözaltı süresi 15'inci günündedir ve halen ifadesi alınmamış, ne ile suçlandığı belli değildir. OHAL'de çıkarılan 667 sayılı KHK ya dayanılarak yapılan bu gözaltı uzatması mevzuata ve AİHS ilkelerine aykırıdır. Kabul edilmesi mümkün değildir. Antalya'da bu kadar uzun süren bir avukat gözaltısı şimdiye kadar olmamıştır."



Avukatlık mesleğinin yürütme organının baskı ve denetiminden ve her türlü endişeden uzak tutulması gerektiğini belirten Yıldırım, "Ülkemizde avukatlar insan hakları ihlallerinin mağduru durumuna getirilmiştir. Darbecilere karşı mücadele gerekçesiyle başlayan OHAL süreci, ne yazık ki başarılı bir darbenin bile yapamayacağı bir şekilde, hak ve özgürlüklerin sınırsız şekilde çiğnenmesine dönüşmüş bulunuyor" dedi.



Özden Saldıran'ın 28 Ekim günü Belek Polis Merkezi'ne sevk edildiğini de belirten Yıldırım, burada yasadışı uygulamalar olduğunu iddia etti. Yıldırım, "Diabet ve tansiyon hastası olan meslektaşımız Özden Saldıran arkadaşımız yargı önüne çıkarılıncaya kadar, sokaklarda olacağız. Bürosunda, evinde arama yapılmış bir avukatın, 5 günlük avukat kısıtlamasıyla emniyette tutulmasını kabul etmiyoruz" dedi. 50 kadar avukatın katıldığı grup, açıklamanın ardından dağıldı.

- Antalya adliyesindeki avukatlar lokalinde avukatların



- ÇHD Şube Başkanı Avukat Deniz Yıldırım'ın çağrısı üzerine sloganlar atarak bahçeye inmeleri



- ÇHD Şube Başkanı Deniz Yıldırım'ın açıklamaları

116 mb /// 03.40"

Haber- Kamera: Mustafa KOZAK/ANTALYA, ()

Demirel 92'nci doğum gününde mezarı başında anıldı (2)



DOĞUM GÜNLERİNİ ÇOK SEVERDİ'

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in 92'nci yaş günü nedeniyle Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) 'Demirel: Kalkınma ve Siyaset' konulu panel düzenlendi. Panele Süleyman Demirel'in siyasetteki en yakın çalışma arkadaşlarından TBMM eski Başkanı İsmet Sezgin, eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu, Yaşar Topçu, Vefa Tanır ve Hamdi Gürpınar, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Dulupçu, Demirel'in başdanışmanı ve doktorluğunu yapan Aylin Cesur, Demirel Vakfı Başkanı Nihan Demirel Atasagun, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Panel öncesinde Demirel Vakfı Başkanı Nihan Demirel Atasagun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, canım amcamı, 'I love you' dediğim amcamı anmaktan çok şeref duyuyoruz. Onunla çok gurur duyuyoruz, göğsümüz çok kabarık. İyi ki bu üniversite 88 bin öğrencisiyle var ve bu ilim, irfan yuvasında sayın amcamı hep beraber anıyoruz" dedi.



Panelde konuşan Demirel'in özel doktoru Aylin Cesur, her yıl adını taşıyan üniversitede, doğum gününde bir ömre değil bin ömre sığacak kadar çok hizmetler ve eserlerle dolu yaşamını; neye adadığının yeni nesillere anlatılacağı böyle toplantılar yapılmasının, sadece bu toplantılara katılan dinleyicilere değil, tarihe büyük bir hizmet ve sorumluluk örneği olduğunu söyledi. Süleyman Demirel'in demokrasi ve kalkınmanın kahramanı olduğunu belirten Aylin Cesur, siyaset yaptığı her dönemde de siyasetin lideri ve duayeni olduğunu kaydetti.



Demirel'i doğum günlerinde binlerce telefonla arayan ve Güniz Sokak'a gelenler olduğunu anlatan Cesur, "Aslında mesele doğum gününü kutlamak değildi. Cumhuriyetle yaşıt bir dev adamın, bu ülkenin insanına adadığı ömrünün nasıl geçtiğine tanıklık eden dostları ile son bir yılın muhasebesini yapmaktı. Kendisinin her sene siyaset arkadaşlarına yaptığı teşekkür konuşmasında üzerinde vurguladığı birşey vardı. 40 yıl boyunca ülkenin bütçesini kullandıkları halde, tek bir kör kuruşun hesabı kendilerine sorulamamıştı. Bu muhasebeden hep alınlarının akıyla çıkmışlardı. Yine tek bir damla kanda hesabı sorulacak bir zemine neden olmamışlardı. Aldığı son nefesine kadar hizmetle geçecek ömrünün yeni yaşında yaptıkları muhasebede aslında cumhuriyetle yaşıttı" dedi.



Demirel'in hikayesinin sadece İslamköy'den Çankaya'ya giden uzun ince bir yolun hikayesi olmadığına dikkat çeken Cesur, "Bu hikaye aynı zamanda cumhuriyetin kalkınma ve medenileşme mücadelesinin ve Türk milletinin benlik arayışının mücadelesiydi. İslamköy'den çıkmış bir köylü çocuğunu cumhurbaşkanı yapan cumhuriyettir. Cumhuriyet budur ve bunu büyük Atatürk'e borçluyuz" dedi. Cesur, Demirel'in doğum gününün Cumhuriyet Haftası'na denk gelmesi nedeniyle doğum günlerinde çok sevinçli olduğunu da anlattı.



Panelde ise Yrd. Doç. Dr. Hakan Mehmet Kiriş, Demirel'in siyasi hayatını anlattı. Kiriş, Demirel'in siyasetinde Adnan Menderes ve Demirel'in çocukluk yıllarının çok belirleyici etken olduğundan bahsetti. Panelin konuşmacılarından Doç. Dr. Bekir Gövdere ise Demirel'in kalkınma modeli ile faust kalkınma modelini karşılaştırdı. Doç. Dr. Gövdere, Demirel'in demokrasiden asla taviz vermediğini kaydetti.



Panelde Prof. Dr. Hüseyin Gül ise Demirel'i, 'Süleyman Demirel' ismindeki harfleri tek tek ele alarak anlattı. Gül, Demirel'i ismindeki harflerle şöyle özetledi:



"S, sağcı siyasetçi. Ü, üslup, kavramları ve fötr şapkasıyla siyasete üslup kattı. L, onun siyasete hakkıyla layık olduğunu ve liyakatlı bir şekilde 65 yıllık siyaseti iyi yaptığını anlatıyor. Hala kırılamayan yüzde 53'lük bir oy oranı var. E, eleştiriye hoşgörülü yaklaşımı. Y, yurtsever. M, medeni kişilik. A, açıklık, iletişime, halka, bürokratlara , bilgi ve deneyimlerini paylaşmaya açık ve zeka açıklığı. N, nüktedanlık, mizahçı kişiliği. D, demokratlık Demirel'in en büyük özelliklerinden biri. E, esnek siyasetçi. M, ülkenin sanayisinin mimarlarından, modernleşmenin, kalkınmanın, gelişmelerin mimarı. İ, iktidar ve icraat. R, realist ve rasyonalist. E, eklektik yaklaşım. L, liderlik."



Panel sonunda SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Dulupçu tarafından, Demirel Vakfı Başkanı Nihan Demirel Atasagun'a Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi ve Külliyesi'nde sergilenmek üzere bir portre tablosu hediye edildi. Ayrıca Demirel'in siyaset arkadaşları tarafından da panelistlere plaket takdim edildi.

- Toplantı salonundar detay görüntüler



- Demirel Vakfı Başkanı Nihan Demirel Atasagun'un konuşması



- Dr. Aylin Cesur'un konuşması



- Kardeşinin anlatımıyla Demirel filminden görüntü



- Sırayla panelistlerin konuşması

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ISPARTA, ()

Şanlıurfa'da uluslararası zirve hazırlığı

BİRLEŞMİŞ Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Sosyal İçerme Komitesi Eş Başkanlığı'nı yürüten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak olan Uluslararası Göç Yönetimi Zirvesi için hazırlıklar tamamlandı.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 7-10 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa’da yapılacak olan Uluslararası Göç Yönetimi Zirvesi için hazırlıklar tamamlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 300’e yakın yerli ve yabancı üst düzey yöneticilerinin katılacağı toplantı öncesi Harran Konteynır kenti ziyaret etti. Harran Kaymakamı Temel Ayca, AFAD Müdürü Mahmut Sönmez, Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar ile birlikte Harran Konteynır kentte incelemelerde bulunan Başkan Çiftçi, Suriye mahallesini gezdi. Burada ihtiyacı olan ailelere battaniye ve kışlık giysi yardımı yapıldı. Suriye okulunu da ziyaret eden Başkan Çiftçi, öğrencilere çanta hediye etti.



Uluslar arası Göç Yönetimi Zirvesi için toplantıların yapılacağı alanlarda çalışmaların tamamlandığını ifade eden Başkan Çiftçi, şunları söyledi:



“22 ülkeden üst düzey yetkililerin katılımı ile gerçekleştirilecek olan Göçler zirvesine ev sahipliği yapıyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Buradaki zirvede göçün tüm unsurları masaya yatırılacaktır. Sebepleri ve sonuçları 5 yıllık bir tecrübe var ensar şehri olmanın da bir gururu var ve Şanlıurfa’dan dünyaya mesajlar verilecektir. Şanlıurfa’daki kampları ziyaret edeceğiz. Bu zirveden dünyadaki tüm göçmenler için önemli sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. Dünyanın dikkatini Türkiye ve Şanlıurfa’ya çevireceğiz. Ülkemiz çok büyük bir ülke ve bunların hepsinin üstesinden gelmiş durumdadır. Batıdan gelecek olan BM, AB üyelerine buraları gezdireceğiz. Nasıl bir yükün altında ve nasıl bir yükü göğüslediğimizi onlara anlatmaya çalışıyoruz. Biz mazlum oldukları, savaş ortamında ülkemize sığınan herkese yardım eli uzatan ülke olduğumuzu ve insani sorumluluk olduğunu bunu tüm ülkelere ifade edeceğiz.ö



Lübnan, Filistin, Ürdün, Suriye’den bakan ve bürokratların katılacağı zirveye Türkiye’den Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Avrupa Birliği Bakanı ve Baş müzakereci Ömer Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katılacağı belirtildi.

- Harran Konteynır kent ve Suriyeliler



- Belediye Başkanının öğrencilere çanta dağıtması



- Başkan Çiftçi’nin konuşması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer PINAR / ŞANLIURFA, ()

Antalya'da yazdan kalma günler

TÜRKİYE'nin birçok kesiminde soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken, Antalya'da yaşayanlar denizde yüzerek güneşli havanın tadını çıkardı.



Antalya'da Kasım ayında yazdan kalma günler etkisini sürdürüyor. Dün öğle saatlerinde başlayan hafif şiddetli yağmur sabah saatlerinde yerini rüzgarlı, ancak sıcak bir havaya bıraktı. Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte en yüksek sıcaklık 23 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 24 dereceyi gördü. Deniz ve havanın sıcak olmasını fırsat bilen turistler ise soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Bazı turistler sahilde güneşlenmeyi tercih ederken bazıları ise denizde yüzerek keyif sürdü.



Denize girenlerden İlhan Yüksel, "Deniz harika, doğuda kar var, burada insanlar denize giriyor. Bu Antalya'nın bir özelliği. Gerçekten burası özel bir yer" dedi.



Tahir Tuncer ise deniz suyunun haziran ayı sıcaklığında olduğunu belirterek, “Buradan güzel bir yer yok. Çıkınca biraz esinti var ama olsun. Herkese tavsiye derim kasım ayında girilir. Kasım ayı hala yaz sezonu" dedi.

- Sahilde güneşlenenlerden görüntü



- Denizde yüzenlerin görüntüsü



- RÖP 1: Tahir Tuncer



- RÖP 2:İlhan Yüksel



- Muhabiri Tolga Yıldırım'ın Anonsu



- Detaylar

Haber: Alpaslan ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)