Sınıra askeri sevkiyat (2)

SINIRA GIDEN TANKLAR, AKSARAY'DAN GEÇTI

Ankara'dan sınıra gitmek üzere Şırnak'ın Silopi ilçesine giden askeri sevkiyat Aksaray'dan geçti. Askeri TIR'ların üzerindeki tankların geçişi, saat 14.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolu kent merkezi girişinde bir dinlenmesinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

(Görüntü Dökümü

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- Askeri aracın geçişi

Haber- Kamera: AKSARAY ))

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla kayyum olarak atandı

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın tutuklanmasından sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Belediye'ye kayyum olarak Ankara'nın Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla'nın atandığı belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 25 Ekim akşamı gözaltına alınan ve 5 gün sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın yerine kayyum ataması yapıldı. İçişleri bakanlığı tarafından daha önce Diyarbakır'da Vali yardımcılığı da yapan Ankara'nın Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla'nın kayyum olarak atandığı belirtildi.

CUMALİ ATİLLA KİMDİR?

1964 Elazığ doğumlu olan Cumali Atilla İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da, Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı. 1990 Yılında Erzincan Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Dil eğitimi ve yönetim sistemi konularında çalışmalar yapmak üzere 8 ay İngiltere’de bulunmuştur. 3 yıllık staj dönemi içerisinde Çorum Uğurludağ ve Afyon Çobanlar ilçesinde Kaymakam vekilliği görevini yürüttü. Daha sonra sırayla Giresun'un Piraziz, Muş'un Malazgirt, Bolu'nun Mengen Kaymakamlığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı ve Konya Beyşehir Kaymakamlığı görevini yürüttü. 23 Eylül 2011 tarihinde Etimesgut Kaymakamlığı görevine başlayan Atilla evli ve 3 çocuk babasıdır.

Görüntü Dökümü

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-Cumali Atilla'nın arşiv görüntüleri

Haber: Ferit Aslan / Diyarbakır, ()

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Kız-erkek yan yana oturamaz' diyen Müdür açığa alındı



MERSİN'de geçen cuma günü yaptığı toplantıda 'Kız ve erkek öğrenciler yan yana oturamaz' kararı aldığını açıklayan İleri Ortaokulu Müdürü Hüseyin Aygül, açığa alındı.

Söz konusu uygulamanın basına yansıması ile birlikte tepki çeken ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gelen uyarı sonucu hayata geçirilmeden iptal edilen uygulamayı gündeme getiren Aygül hakkında inceleme başlatılmıştı. Valilik emri ile başlatılan inceleme, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen müfettişler aracılığıyla derinleştirildi. Aygül, müfettişlerin raporuyla açığa alındı.

'KİMSE ŞAHSİ DÜŞÜNCESİNİ DİKTE EDEMEZ'

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Daha önce de ifade ettiğim şekilde, devletin bu konudaki yönetmelikleri açıktır. Buna rağmen kimse şahsi düşüncesini dikte edemez. Ayrıca okulda uygulamaya yönelik bir tavır da olmamıştır. Müdür bey, müfettişlerin raporu doğrultusunda açığa alınmıştır" dedi.

Merkezdeki 23 derslikli, bin 90 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yöneticiliğini yapan Aygül, hayata geçirmek istediği uygulama ile velilerin tepkisiyle karşılaşmıştı.

Haber: MERSİN, () -

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FETÖ davasında eski başkan Aytaç Durak da dinlendi

ADANA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak tanık olarak dinlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne 15 Mayıs 2015'te yapılan bir ihbarla, 2012'de Büyükşehir Belediye Başkan vekili Zihni Aldırmaz ve yönetiminin, imar yolsuzluğu ve plan sahteciliği yaparak Gülen Cemaati'ne yakınlığı ile bilinen Kanuni Üniversitesi'ne ait arazinin meclis kararı olmamasına rağmen konut alanına çevrilerek, cemaate 150 milyon liraya ulaşacak miktarda rant kazandırdığı iddia edildi.

İhbar üzerine başlatılan soruşturma sonucu 13 Ocak'ta 16 kişi gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Zihni Aldırmaz, Ferat Yüksel, Mustafa Vural, Hasan Uzun ve Adana Ticaret Borsası eski Başkanı Muammer Çalışkan tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan 106 sayfalık iddianamede Mustafa Tuncel ile iş adamı Mahmut Tuncel müşteki olarak yer alırken, uzun yıllar Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Aytaç Durak'ın da ifadelerine yer verildi. Davada 5'i tutuklu 17 sanık hakkında 5-35 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Davanın ilk duruşmasında tüm sanıklar dosyada somut delil olmadığını öne sürerek suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme rapor aldırılması için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Gelen bilirkişi raporunda, söz konusu arazi için yapılan imar değişikliğinin yasaya uygun ve belediye meclisi kararı olduğu belirtilirken imar değişikliği sonucu arazinin değerinde bir artış yaşanmadığı bildirildi. Bu gelişme üzerine Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı Hasan Uzun, diğer celselerde ise Zihni Aldırmaz, Ferat Yüksel, Mustafa Vural ve Muammer Çalışkan tahliye edildi. Ancak Muammer Çalışkan ve Mustafa Vural hakkında, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası yapılan soruşturmalar kapsamında yeni delilere ulaşıldığı gerekçesiyle yeniden tutuklanmalarına karar verildi.

'BENİMLE UĞRAŞAN HERKES CEZAEVİNDE'

Duruşmanın bugün görülen celsesinde Aytaç Durak tanık olarak ifade verdi. Durak, ifadesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) ilgili, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 'Çatı İddianamesi'nde, kendisinin görevden alınması ile ilgili gizli tanık 'bulut'un ifadelerine atıfta bulundu. Cemaatle 1999 yılında yapılan yerel seçimlerinde tanıştığını belirten Durak, şunları söyledi:

"1999 Yerel Seçimleri öncesi Zaman Gazetesi, karşımdaki aday için manşetten 'Adana Alevi’ye oy vermez' başlığıyla bir haber yaptı. Görünürde bu haber benim lehimeydi. Başkan seçildikten sonra çeşitli taleplerle gelmeye başladılar. Kendilerinden bir kişinin belediyede danışman olmasını istediler. Burç Okulları'nın güneyindeki arazinin tahsisinin kendilerine yapılmasını talep ettiler. Ben bunları kabul etmedim. 2001 yılında inceleme yapan bir müfettiş hakkımda ağır ithamlarda bulundu. Hakkımda açılan 84 soruşturmadan beraat ettim. Aynı müfettiş, Zihni Aldırmaz hakkında açılan soruşturmada bariz suç unsurları olmasına rağmen takipsizlik verdi. Yine Zaman Gazetesi, 2009 yılında anket yasağı olmasına rağmen, benim oy oranlarımı üçüncü sırada göstererek bana oy kaybettirmeye çalıştı.

Kanuni Üniversitesi arazisi ile ilgili o dönem şahıslarla görüştüm. Şahıslara ait tapulu arazi o dönem belediye meclis kararıyla üniversite arazisi olarak imar düzenlemesi yapıldı. İSOT arazisi ile ilgili o dönem arazi sahibi kamulaştırma için 2 milyon lira istedi. Ben 1.5 milyondan fazla vermeyeceğimi söyledim.

Zihni Aldırmaz döneminde bu arazi yaklaşık 5.5 milyon liraya kamulaştırıldı. Aradaki fark nereye aktarıldı bilmiyorum. Benimle uğraşan görevden alınmama neden olan gerek müfettiş, gerek polis müdürleri, gerek hakim ve savcılar, şu an FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zihni Aldırmaz döneminde Mehmet Nuri Sabuncu Camii'nin etrafında bulunan arazilere yüksek yoğunluk getirilerek rant sağlanmıştır. Dönemimde Kimse Yok mu Derneği ile ilgili talepler oldu. Ancak ben hiçbir şey vermedim."

Mahkeme heyeti, sanıklar ile ilgili yapılan incelemelerde sadece firari sanık olan Ömer Ekinci'nin örgüt içi haberleşmede kullanılan 'Bylock' programı kullandığının tespit edildiğini kaydetti. Muammer Çalışkan ile Mustafa Vural'ın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Haber: Salih ÜÇTEPE/ADANA, () -

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Kahvehaneyi silahla taradılar: 2 ölü, 5 yaralı

Rize'nin İkizdere ilçesi Güneyce Köyü’nde bir kahvehaneye yoldan geçen bir araçtan otomatik silahlarla ateş açıldı. 43 yaşındaki Yaşar Akyıldız ile 65 yaşındaki Abdullah Özkan olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda kurşunlara hedef olarak yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay Güneyce Köyü’nde saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoldan geçen ve içinde 2 kişinin bulunduğu plakasız bir araçtan Güneyce Kıraathanesi’ne otomatik silahlarla ateş açıldı. Yaşar Akyıldız ile Abdullah Özkan olay yerinde hayatını kaybederken Orhan Algül, Cemal Oğuz, Şahin Akyıldız, Hasan Akay ve Güneyce Cami müezzini İhsan Bayraktar isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan araç, daha sonra Trabzon’un Of İlçesi yakınlarında yakılmış olarak bulundu. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi ise kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından Güneyce Köyü’ne çok sayıda jandarma ve Özel Hareket Polisi sevk edildi ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bu arada, hayatını kaybeden Yaşar Akyıldız ile bazı kişiler arasında yol inşaatı nedeniyle sorun yaşandığı ve Akyıldız’ın birkaç gün önce Jandarmaya konuyla ilgili şikayette bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hastane önünden görüntüler

-Olay yerinden görüntüler

-Yerde ceset görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR

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2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

AYDIN'daki bir kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.45 sıralarında, Mimar Sinan Bulvarı ile Ali İhsan Paşa Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Polis Okulu yönünden Ali İhsan Paşa Bulvarı'na doğru giden polis memuru Murat Doğruer'in yönetimindeki 20 AY 849 plakalı otomobil ile Mimar Sinan Bulvarı'ndan Kemer Mahallesi yönüne giden Zafer Çan'ın kullandığı 09 LD 667 otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan Zafer Çan'ın kullandığı otomobil takla attı. Kazada sürücü Doğruer'in otomobilde bulunan eşi Fatma Doğruer ile diğer otomobilin sürücüsü Zafer Çan, yaralandı. Kazayı görenler, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kavşağa gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından kısmen kapanan kavşak, trafik ekiplerinin çalışmasıyla tekrar açıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Yapılan çalışmalardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cem ULUCAN / AYDIN, ()

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Motosikleti çalma anı kameralara yansıdı

ADAPAZARI'nda, pasajın kepenklerin kilidini kırarak içeriye giren hırsız motosikleti çalarken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay saat 02.00 sıralarında, Kudüs Caddesi üzerinde bulunan Katlı Pazar'da meydana geldi. Pazar yerindeki bir pasajın önüne gelen hırsız, bir süre burada bekleyerek etrafı izledi. Pasajın aydınlatmalarını kapatan hırsız pasajın kapısındaki kepenklerin kilidini kırarak içeriye girdi. Hırsız, Ömer Akcan'ın iş yerinin önüne koyduğu 4 bin lira değerindeki motosikleti direksiyon kilidini kırıp sürükleyerek götürdü. Ömer Akcan sabah işyerine geldiğinde motosikleti yerinde göremeyince polise haber verdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızın peşine düştü. Hırsızlık anı çevrede bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerası kayıtları

Haber: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya), () -

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Şanlıurfa’da PKK operasyonunda 5 tutuklama

ŞANLIURFA’da, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alınan, aralarında Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Burun’un da bulunduğu 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Viranşehir'in Karakuzu Jandarma Karakolu'na geçen 4 Ekim günü teröristler tarafından düzenlenen ve 1 askerin şehit olduğu saldırının ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında teröristlere yardım ettikleri gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı DBP'li Mehmet Burun ile Ahmet Beyazkaya, Haşim Türkoğlu, Mehmet Gökten ve Hamza Türkoğlu tutuklanırken, M.V., N.A., A.G., A.K. ve L.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Viranşehir Adliyesi

- Şüphelilerin getirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

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İzmit'te, FETÖ'den 2 kişi adliyeye sevk edildi

İZMİT'te, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında biri kadın 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında öğretmen olan kadın ile bir kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 2 kişi bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde ise Bylock kullandığı tespit edilerek adliyeye sevk edilen öğretmen M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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2 kişinin adliyeye sevk edilmesi

HABER-KAMERA: Selda Hatun TAN / İZMİT(Kocaeli), ()

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Adana'da şüpheli bavul alarmı

ADANA'daki Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksek Okulu'nun yakınında bir ağacın altına bırakılan bavul, paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından incelenen bavul boş çıktı.

Kent merkezindeki Atakent Mahallesi'nde bulunan Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksek Okulu ile Selahattin Çolak Bulvarı arasında kalan boş arazide dolaşan vatandaşlar, palmiye ağaçlarının altında siyah bir bavul görünce polise haber verdi. İhbar üzerine bölgede güvenlik önlemi alınırken, bomba imha uzmanı polislerde sevk edildi. Özel kıyafet giyerek inceleme yapan polis, bavulun boş olduğunu belirledi. Bavul, karakol polisleri tarafından bulunduğu yerden alınarak çöpe atıldı.

Görüntü Dökümü

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- Bomba imha uzmanının gidişi

- Olay yerindeki polis aracı

- Uzmanın şüpheli bavulu kontrol ederek gelişi

- Bavulun görüntüsü

- Polislerin bavulu götürmesi

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI ADANA,()

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Bodrum'da 'Doğal SİT Alanları Uygulama Öneri Planı'na tepkiler sürüyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın birinci derece SİT alanlarını ikinci ve üçüncü derece SİT alanına dönüştürüp imara açacağı belirtilen 'Doğal SİT Alanları Uygulama Öneri Planı'na tepkiler sürüyor. İmara açılmak istenen alanın Bodrum'daki mevcut yerleşim alanın üç misli olduğuna dikkat çeken TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu, düzenlediği basın açıklamasıyla yanlıştan dönülmesini istedi.

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu, Bodrum Yarımadası ile Gökova'daki birinci derece doğal SİT alanlarındaki orman ve Hazine arazilerinin yapılaşmasının önünü açacak olan Doğal SİT Alanları Uygulama Öneri Planı'nın değerlendirmek üzere üyelerini topladı.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bodrum Temsilci Yardımcısı Levent Kalyon, Bodrum ilçe merkezinin şu andaki yerleşim alanı yaklaşık 900 hektar iken yeni yapılaşmaya açılacak doğal SİT alanları için hazırlanan planlarda bu oranın tam 5 bin 340 hektar olduğunu söyledi. Kalyon, "Bu planın onaylanması halinde 3 bin 627 hektar birinci derece doğal SİT alanından ikinci dereceye, 300 hektar alan birinci derece SİT alanından üçüncü derece doğal SİT alanına, 1413 hektar ikinci derece doğal SİT alanından üçüncü derece doğal SİT alanına dönüştürülerek yapılaşmanın ve rantın önü açılmış olacak" dedi.

"DAHA PLAN ONAYLANMADAN YATIRIMCILAR BELLİ" İDDİASI

İnşaat Mühendisi İlhan Özyiğit de imara açılması düşünülen bölgelerde altı, yedi ay önce bazı girişimcilerin emlakçılarla birlikte incelemeler yaptıklarını öğrendiklerini söyledi. Özyiğit, hatta daha plan onaylanmadan yatırımcıların bile belli olduğunun da ortaya çıktığını öne sürdü. Özyiğit, "Buraların imara açılması mümkün değildi. Bakanlığın yeni imar planı önerisini görünce şoke olduk. Bodrum ve Gökova'nın tamamını kapsayan bu plan eğer yasallaşırsa cennet Gökova ve deniz turizmi biter. Umarım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ne yaptığının bu ülkenin hazinelerine nasıl bir zarar verdiğinin farkına varır, yanlıştan döner" diye konuştu.

"GÖKOVA'NIN, MAVİ YOLCULUĞUN VE TURİZMİN ÖLÜM PLANI"

Mimarlar Odası Bodrum Temsilcisi Cevat Kalfa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı yeni doğal SİT alanları haritasını incelediklerinde Bodrum Yarımadası ve Gökova'ya çok ciddi müdahaleler yapıldığını gördüklerini söyledi. Kalfa, "Koruma adını verdikleri plan aslında Gökova'nın mavi yolculuğun ve turizmin ölüm planıdır. Şimdiki Bodrum'un tam üç katı yapılaşma olacak. Buna ne alt yapı, ne yol dayanır. Bakanlığın acil olarak bu sevdadan vazgeçmesini istiyoruz. Bu katliama 'Dur' denilmesi, bakanlığın bu plandan acilen vazgeçmesi için imza kampanyası, eylem ve tüm hukuki girişimlerimizi kullanacağız. Yarımada'nın bakir kalmış koyları ile adalarını yapılaşmaya açacak olan bu plan acil olarak durdurulmalı. Aksi takdirde Bodrum Yarımadası'nın ranta nasıl kurban edileceğini bu plan onaylanırsa hep birlikte göreceğiz. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ndeki meclis üyelerine, bu plana karşı çıkmaları için görüşlerimizi ileteceğiz. Planın onaylanmasını önlemek için TMMOB olarak her türlü eylem ve yasal girişimde bulunmayı taahhüt ediyoruz" dedi.

NERELER İMARA AÇILACAK?

Doğal SİT Alanları Uygulama Öneri Planı ile Bodrum Yarımadası'nda imara açılacak yerler arasında, Adalıyalı Meşelik Mevkii, Gündoğan Küçükbük Mevkii, İçmeler Mevkii, Kargıcık Koyu, Kızılağaç mahallesi iç kısımları, Torba mahallesi Usuluk Koyu, Kaynar Burnu, Zeytinli Burnu, Duvarlı Tarla Burnu, Yavansu Burnu, Bodrum-Milas Karayolu arasında kalan Güvercinlik - Bodrum arası, Gündoğan mahallesi Çomça Burnu, Kızılburun, Demir, Gökburun, Türkbükü Kanlıkaya Mevkii, Bitez mahallesi, Adaboğazı, Gümbet ve Bitez Koyu'na bakan taraflar, Eskiçeşme Mahallesi, İnceburun, Haremtan Koyu, Değirmen Burnu, İnce Burun, Koca Burun Topan ve Taban Tepeleri, Karaada, Orak Adası, Küçük Orak Adası, Çamlık Köyü karayolu arası, Konacık mahallesindeki Pedasa ve Çırkan bölgesi, Yalıkavak mahallesinde Küdür Yarımadası bulunuyor.

Planla Gökova'da yapılaşmaya açılacak alanlar içerisinde işe şu bölgeler bulunuyor:

"Milas'a bağlı olan ve Akdeniz'de bir örneği olmayan Halep çamı ormanlarının bulunduğu Akbük Koyu'nun tamamı, Akyakma Koyu'nun tamamı, Sedir Adası, Çamlı Köyü, Köpek balıklarının üreme alanı olan Boncuk Koyu, İngiliz Koyu, Okluk Koyu, Göllü Ada, Yedi Adalar, Tuzla Koyu, Kissebükü Koyu, Çökertme, Mazı, Karacasöğüt Koyu, Buzağı Otu Koyu, Ören, Zeytinlik Plajı, Karya Yolu, Sarnıç, Kıran Koyu."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Birinci derece SİT alanlarını ikinci ve üçüncü derece SİT alanına dönüştürüldüğü bölgelerin harita üzerinde yerleri

-İmara açılması planlanan Orak Adası ve cennet koylardan görüntü

-Harita ve Kadastro Mühendisleri Bodrum Temsilcisi Yardımcısı Levent Kalyon'un açıklaması

-Mimarlar Odası Bodrum Temsilcisi Cevat Kalfa'nın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()