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Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde gelen bir kişi halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu. Bir süre hastanede müşahede altında tutulan kişi, özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi. Hastaneye başvuran kişinin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre M. K. isimli Türk gece saatlerinde halsizlik ve ateş şikayetiyle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı. Bir süre hastanede müşahede altında tutulan M.K. özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi. Bu sırada hastanede ki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü. Hastaneye başvuran M. K.'nin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

- Hastane içinden görüntü

- Maske takanların görüntüsü

- Genel ve detaylar

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

- Arnavutköy Devlet Hastanesi'nden görüntü

- Özel kıyafetli sağlık görevlilerinden görüntü

- Hastanın ambulansa bindirilmesi

- Vatandaş ile röp

- Genel ve detaylar

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2- GECE KULÜBÜ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 1 AĞIR YARALI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN, İSTANBUL()

Beyoğlu'nda bir gece kulübünün önünde bekleyen Umut T. ve beraberindekilerin olduğu grup silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Umut T. ağır yaralanırken olaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheli kısa sürede yakalandı.

Bir gece kulübünün önünde bekleyen gruba yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. Olaya karışan 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Meşrutiyet Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünün önünde 03:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki gece kulübünün önünde bekleyen Umut T. ve beraberindekilerin üzerine ateş açıldı.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI 4 GÖZALTI

Açılan ateş sonucunda Umut T. yaralanarak yere düşerken yanına yaklaşan saldırganlar yaralı Umut T.'ye yerde yatarken de ateş etmeye devam etti. Olayın ardından saldırganlar kaçarken vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan durumu ağır olan Umut T. ambulansa alınarak Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Polis olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Olay sonrasında çalışma yapan polis ekipleri kısa sürede olaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürülürken polis uzun süre olay yerinde inceleme yaptı.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden detaylar

-Polisin incelemesi

-Çevreden detaylar

-Olay yeri ekiplerinden detaylar

-Genel ve detaylar



02.02.2020 - 05.34 Haber Kodu : 200202012

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3- KARTAL'DA BİR EVDE YANGIN; MAHSUR KALAN KİŞİYİ ARKADAŞLARI KURTARDI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL()

Kartal'da 3 katlı binanın 2'inci katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binada mahsur kalan bir kişi, arkadaşları tarafından birbirlerine eklenen 4 merdivenle çıkılarak kurtarıldığı belirtildi.

Yangın, Kartal Yalı Mahallesi Miraç Sokak'ta bulunan 3 katlı Coşar Apartmanının 2'inci katında saat 17.00 sıralarında çıktı. Binadan dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olası bir riske karşı İGDAŞ ekipleri de sokakta incelemelerde bulundu. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Daire içerisinde bulunan bir kişi dumandan etkilendi. İkinci katta mahsur kalan kişinin, 4 merdiveni birbirlerine ekleyerek kendisine ulaşan arkadaşları tarafından kurtarıldığı belirtildi.

"DÖRT TANE MERDİVENİ BİRBİRİNE BAĞLADIK"

Yangının çıktığı sırda binanın karşısındaki kahvehanede olduğunu belirten Gökhan Arslan, "Bizim arkadaşımız vardı. Merdiven kurduk yukarıya. Dört tane merdiveni birbirine bağladık. İtfaiye gelmeden aşağıya indirdik" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Yanan daireden detaylar

-112 Sağlık personelinden detaylar

-Mahalle sakini röportaj

-Genel ve Detaylar

01.02.2020 - 18.55 Haber Kodu : 200201208

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(ÖZEL)

4- TÜRK ÖĞRENCİ ÇİN'DEKİ ECZANELERİ DOLAŞTI; MASKE BULAMADI

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul - ÇİN'de korona virüsü nedeniyle eczanelerde maske kalmadı. Eczaneleri dolaşan Türk öğrenci, maske bulamadı.

Türkiye'den 7 ay önce Çin'e giden Furkan Sungur (26) Korona virüsü nedeniyle önlemlerin üst düzeyde olduğu Siçuan Chengdu sokaklarında eczaneleri dolaştı. Furkan Sungur, kentte dolaştığı eczanelerde maske bulamadı. Sungur girdiği bir çok eczaneden eli boş döndü. Sokaklardaki önlemi de anlatan Sungur, maskesi olmayanların marketlere giremediğini kaydetti,.

Görüntü Dökümü:

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-Sungur'un Çin'deki eczaneleri dolaşması

01.02.2020 - 16.52 Haber Kodu : 200201178

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- (ÖZEL)

5- İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA MASKELİLER DİKKAT ÇEKTİ

Haber-Kamera: Halil YILMAZ-Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, İSTANBUL'da toplu ulaşımda maske takanlar dikkat çekti.

Korona virüsü ve grip, İstanbul'da metrobüste maske ile dolaşanların sayısını artırdı.

Virüsten korunmak için maske taktığını belirten Fatmagül Sever, "Maskemi grip ve virüsler için önlem amaçlı takıyorum. Sağlığımız için güvenliğimiz için takıyorum. Maske takmayı da herkese tavsiye ederim. Dünya Sağlık Örgütü alarm verirken ben tabi ki korkuyorum. Hepimizin önlem alması, ülkemizin daha çok dikkat etmesi lazım" dedi.

Sever, "Özellikle küçük çocuklar için, okullara, hastanelerde, toplu taşıma araçlarında önlem alınmasını istiyorum. Dışarı çıktığımda, toplu taşımaya bindiğimde evimde olmadığım her an maskeyi kullanıyorum. Aileme, komşularıma ve küçük çocuklara kullanmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu. Toplu taşıma aracından inen Gülten Kara da , "Maske kullanıyoruz, toplu taşımalarda virüslere karşı kendimizi korumak zorundayız. Haberlerden sonra ne kadar ciddi bir hastalıkla karşı karşıya olduğumuzu gördük" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Maske takan 3 kadın ila röportaj

Metrobüs çıkış merdivenlerinden genel ve detay görüntü

01.02.2020 - 17.05 Haber Kodu : 200201189

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(havadan görüntülerle)

6- TÜRKİYE'NİN İLK UÇAK GEMİSİ "TCG ANADOLU" DA SONA DOĞRU

Gülseli KENARLI /İstanbul - İSTANBUL Sedef Tersanesi'nde yapımı süren ilk uçak gemisi "TCG Anadolu" ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasının ardından liman test hazırlıkları için cep rıhtımına alındı.

Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçak gemisi "Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu"nun Tuzla Sedef Tersanesi'ndeki inşasında çalışmalarında sona yaklaşıldı. Geçen yıl denize indirilen geminin inşasının bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor. İnşa çalışmalarında bugün de yeni bir aşamaya geçildi. TCG Anadolu, ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasının ardından, liman test hazırlıkları için kendisi için hazırlanmış cep rıhtımına alındı.

TCG ANADOLU'NUN ÖZELLİKLERİ

Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olarak nitelendirilen TCG ANADOLU 232 metre uzunluk, 32 metre genişliğe sahip.

58 metre yüksekliği bulunan Anadolu'nun bin 410 metrekare tank, konteyner gibi ağır araçlar için ağır yük garajı mevcut. Gemide ayrıca bin 165 metrekare gemi havuzu, bin 880 metrekare hafif yük garajı, 6 iniş alanı ile bir uçuş rampasına sahip 5 bin 440 metrekare uçuş güvertesi, 900 metrekare hangar yer alıyor. Anadolu, ayrıca 6 adet F358, 4 adet Atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet seahawk genel maksat helikopteri ve 2 adet insansız hava araçlık kapasiteye sahip bulunuyor.



Görüntü Dökümü:

-Havadan görüntüler

-Geminin rıhtıma alınması

-Detaylar

01.02.2020 - 18.26 Haber Kodu : 200201203

01.02.2020 - 18.45 Haber Kodu : 200201206

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7- BAKIRKÖY'DE KOMŞULARINA SALDIRAN 3 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,()

Bakırköy'de komşuları İskender Karaduman'ın "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek, onu darp eden baba ve 2 oğlu için ilk duruşmada tahliye kararı çıktı. Tutuksuz yargılanacak olan baba ile 2 oğlunun tahliye haberini alan İskender Karaduman, ailece tedirgin olduklarını söyledi.

Bakırköy Yeşilköy'de alt katta bulunan komşusuna 'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' diye mesaj atan İskender Karaduman'a, komşuları saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan Karaduman hastaneye kaldırılırken, saldırıda bulunan 3 kişi de gözaltına alındı. Komşusunu darp eden baba ve 2 oğlu sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"MAHALLEYE GERİ DÖNMÜŞLER"

Tehdit, hakaret, basit yaralama ve mala zarar verme suçlarından tutuklanan Ali Ş., Gökhan Ş. ve Okan Ş. ilk duruşmaya çıktı. Davanın ilk duruşmasında ara kararını veren mahkeme baba ile 2 oğlu için tahliye kararı verdi. Kararın ardından baba ile 2 oğlu serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanacak olan baba ile 2 oğlu tahliye haberini alan İskender Karaduman ise, aile olarak tedirgin olduklarını söyledi. Tahliye edilen 3 kişinin mahalleye geri döndüğünü ifade eden Karaduman şöyle konuştu:

"Öncelikle bu kişilerin salıverildiklerini duyduktan sonra ikinci bir şok yaşadık. Özellikle eşim. Zaten psikolojik tedavi görüyordu ilaçlarla ayakta duruyordu. Bu haberi duyduktan sonra yıkıldı kadın. İşin daha kötü tarafı dışarıda oldukları için bizim mahalleye tekrar geri dönmüşler. Dolaşıyorlarmış bugün haberini aldım. Hepimiz diken üstündeyiz. Çok kötü günler yaşadık. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Adalet Bakanımıza seslenmek istiyorum. Evimize saldıran bu insanların, eşimin ve çocuklarımın önünde evimin içerisinde beni darp eden bu insanların elini kolunu sallayarak dolaşması bizi ve toplumu vicdanen rahatsız ediyor. Çocuklarım okula bile gidemiyorlar. Bunların dışarıda dolaşması bizi daha çok tedirgin ediyor. Ailece korku içinde yaşamak zor bir durum. Bunu nasıl atlatacağız bilmiyorum."

Hazırlanan iddianamede ise; şüphelilerin aynı suçu işleme iradesiyle hareket ettikleri belirtildi. İddianamede şüpheliler hakkında "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Kasten yaralama", "Tehdit ve hakaret" ve "Mala zarar verme" suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 5'er aydan 11'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Görüntü Dökümü:

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Olay anı güvenlik kamerası

Saldırganların karakol çıkışı

İskender Karaduman röp.



01.02.2020 - 17.03 Haber Kodu : 200201187

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8- SAMANDIRA GİŞELERDE ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL()

Samandıra Gişelerde Şehirlerarası otobüslere kış lastiği denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüslere 'kış lastiği' denetimi gerçekleştirdi. Samandıra Gişelerdeki denetimde tek tek durdurulan otobüslerin lastikleri, polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Lastik derinlik ölçme kumpası ile yapılan denetimlerde, lastik derinliği 4 milimetrenin altında kalan otobüs olmadığı için ceza kesilmedi. Otobüsleri durduran ekipler, önce ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı, ardından otobüslerin lastiklerini kontrol etti. Ekipler, kış lastiği denetiminin yanı sıra, emniyet kemerlerini takmaları konusunda yolcuları uyardı. Denetlemeler polislerin üzerindeki kameralarla kayıt altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Durdurulan otobüslerden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinin lastikleri ölçmeleri

-Polisin yolcuları emniyet kemeri konusunda uyarması

-Genel ve detay görüntüler

01.02.2020 - 18.16 Haber Kodu : 200201201_