1- CUMHURİYET GAZETESİ SORUŞTURMASI: 9 KİŞİYE TUTUKLAMA İSTEMİ

* Aydın Engin ile Hikmet Çetinkaya yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

Cumhuriyet Gazetesi yöneticileri ve yazarlarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden aralarında Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, yazar Kadri Gürsel'in de bulunduğu 9 kişi, "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gazetenin muhabese müdürü Günseli Özaltay ile eski muhasebe müdürü Bülent Yener ise serbest bırakıldı. Yazarlar Hikmet Çetinkaya ile Aydın Engin ise sağlık sorunları ve yaş durumu gerekçe gösterilerek adli kontrol talebiyle serbest bırakılmaları istendi.

"PKK/KCK ve FETÖ/PYD terör örgütleri adına suç işledikleri" iddiasıyla, gözaltına alınan Cumhuriyet Gazetesi yöneticileri ve yazarlarının emniyette yapılan savcılık sorguları tamamlandı. Savcılık, Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Karasinir, Bülent Utku, Güray Tekin Öz, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik, Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay ile yazar Kadri Gürsel ve Karikatürist Musa Kart hakkında, "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan tutuklanmalarını istedi. Gazetenin muhabese müdürü Günseli Özaltay ile eski muhasebe müdürü Bülent Yener ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Yazarlar Aydın Engin ile Hikmet Çetinkaya'nın ise sağlık sorunları ve yaş durumu gerekçe gösterilerek adli kontrol talebiyle serbest bırakılmaları istendi.

ENGİN VE ÇETİNKAYA SERBEST

Şüphelilerin hakimlik ifadesi başladı. İlk olarak adli kontrol talebiyle sevk edilen yazarlar Aydın Engin ile Hikmet Çetinkaya'nın ifadesinin alındı. Aydın Engin ile Hikmet Çetinkaya yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunan Can Dündar ile Akın Atalay hakkında da yakalama kararı verilmişti.

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2- YAZAR AYDIN ENGİN: BEN KIDEMLİ BİR BASIN SANIĞIYIM

Haber-Kamera: Ümit Türk - Soner HASIRCIOĞLU- Ali Kerem BENGİ / İstanbul

Cumhuriyet Gazetesi soruşturmasında sevk edildikleri İstanbul 9. Sulh Ceza hakimliği tarafından haklarında yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan yazarlar Aydın Engin ile Hikmet Çetinkaya adliyeden ayrıldı.

Şişli'de bulunan Cumhuriyet Gazetesi'ne geçen her iki yazar, gazete binası önünde destek nöbeti tutunlar tarafından alkış ve sloganlarla karşılandı.

Yazar Aydın Engin gazete girişinde yaptığı açıklamada, "İçeride daha 9 arkadaşımız var. O arkadaşlarımızdan tutuklananlar olacak besbelli. Ben kıdemli bir basın sanığıyım. Murat Sabuncu'nun bir sözünü sizinle paylaşayım; 'Halkımızın ve okurlarımızın önünde saygıyla eğiliriz. Başka kimsenin de önünde eğilmeyiz.' Öyle oldu." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Hikmet Çetinkaya'nın adliyeden çıkışı

-Aracına binmesi

-Aydın Engin'in gazete önüne gelişi

-Aydın Engin'in açıklaması

05.11.2016 - 02.54 Haber Kodu : 161105015

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3- AB ÜYESİ ÜLKE TEMSİLERİNDEN CUMHURİYET'E DESTEK ZİYARETİ

Haber-Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL ()

Avrupa Birliği üyesi ülke temsilcileri, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet gazetesin'i ziyaret etti. AB üyesi 10 ülkenin temsilcileri gazete binasına gelerek gözaltındaki yazar ve yöneticilere destek mesajlarını iletti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından gazeteden ayrılan temsilciler, her hangi bir açıklama yapmadı.

GAZETEYİ ZİYAERET EDEN İSİMLER

Gazeteyi ziyaret eden yabancı misyon temsilcileri şunlardı: Avusturya İstanbul Başkonsolosu Christine Wendl, Belçika konsolosluk görevlisi Jean Nicolas Dewaide, Danimarka İstanbul Başkonsolosu Jesper Kamp, İsviçre Başkonsolosu Monika Schmutz Kırgöz, Fransa İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Aurelien Maillet, İsveç Başkonsolosu Therese Hyden, Almanya İstanbul Başkonsolosluğu Yardımcısı Stefan Graf, İngiltere Başkonsolos Yardımcısı Rafe Courage, Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Petr Mares, İtalya İstanbul Başkonsolosu Federica Ferrari Bravo.

Görüntü Dökümü:

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-Temsilcilerin gazeteye gelişleri

-Gazeteden ayrılmaları

04.11.2016 - 19.06 Haber Kodu : 161104205

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4- TGC BURHAN FELEK BASIN HİZMET ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 'nin önceki başkanlarından Burhan Felek adına düzenlenen, "Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

TGC Burhan Felek Konferans Salonu'nda yapılan törende, meslekte 50 yılını tamamlayan ve 70 yaşından gün alan gazeteciler arasından 21'ine ödülleri takdim edildi.

"MUHALİF OLAN HER KANALI SUSTURMAYA KARARLI BİR İKTİDARIMIZ VAR"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto tören öncesi bir konuşma yaptı. Cumhuriyet Gazetesine destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Olcayto, "Cumhuriyet Gazetesi'ne vakıf dolayısı ile başlayan ve halen 18 arkadaşımızın gözaltında olduğu, 5 gün avukatlarıyla görüşemedikleri bir durum var. Biz Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, DİSK'e bağlı Basın-İş ve Çağdaş Gazeteciler olarak hergün Cumhuriyet Gazetesi'ne gidiyoruz. Oradaki arkadaşlarımıza destek vermeye çalışıyoruz. Oradaki arkadaşlarımız gece-gündüz demeden inanılmaz bir şekilde çalışıyorlar. Eksikliği hissettirmemeye çalışıyorlar" dedi.

Muhalif medyanın iktidar tarafından susturulmaya çalışıldığını belirten Olcayto, "Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan yalnız Cumhuriyet'e yapılan bir şey değil. Muhalif olan bütün gazeteleri hedefleyen bir şey. Daha önce de İMC televizyonu kapatıldı. Muhalif olan her kanalı susturmaya kararlı bir iktidarımız var. Bu ortamda başka şeyler konuşmak, insana çok güç geliyor" şeklinde konuştu.

MESLEKTE 50 YILI TAMAMLADILAR

Turgay Olcayto, Orhan Erinç, Engin Başçı, Esat Yılmaer, Kamil Masaracı, Niyazi Dalyancı, Nuray Özger, Rahmi Turan ve Sibel Güneş'ten oluşan seçici kurulun yaptığı oylama sonucunda, Ali Baransel, Atilla Gökçe, Ayhan Fırıldak, Ayşegül Dora, Deniz Banoğlu, Ergun Çağatay, Erkut Can, Erol Nural, Ertuğrul Akbay, Feyza Algan, Garbis Keşişoğlu, Güven Taner, İsmet Tongo, Kurtar Çakın, Metin Özyıldırım, Nahit Duru, Seçkin Türesay, Selim Esen, Seraceddin Zıddıoğlu, Şekip Gümüşkanatlı ve Şükran Soner TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne layık görüldüler.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detaylar

-TGC Başkanı Olcayto'nun konuşması

-Ödüllerin sahiplerine verilmesi

-Ödül alan gazetecilerin toplu fotoğraf vermeleri

04.11.2016 - 19.24 Haber Kodu : 161104210

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5- GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE EDEN ZIRHLI ARAÇ DEVRİLDİ : 3 POLİS YARALANDI

* Göstericilere müdahale eden polis aracı kaza sonucu devrildi

* Kazada yaralanan 3 polisin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Haber - Kamera: Ersan SAN/İstanbul

Esenyurt'ta, göstericilere müdahale eden zırhlı polis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu inşaat malzemelerine çarparak devrildi. Kazada yaralanan 3 polis hastaneye kaldırıldı.

Olay, Esenyurt Örnek Mahallesi 1454'üncü Sokak üzerinde saat 19.45'te meydana geldi. HDP'li milletvekillerinin gözaltına alınmasını protesto eden bir gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında Akrep diye tabir edilen Z 15 aracı, sürcüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaat malzemelerine çarparak devrildi. Gösteriye müdahelede bulunan diğer polisler, TOMA ve diğer zırhlı araçlarla kaza yapan aracı korumaya aldı. Ardından devrilen araçtan çıkarılan 3 polisten ikisi Esenyurt Devlet Hastanesi, biri özel bir hastaneye ambulanlarla götürüldü. Tedavi altına alınan 3 polisin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen zırhlı araç

-Polis ekipleri ve TOMA

-Hastane ve yaralı polislerin görüntüleri

04.11.2016 - 20.17 Haber Kodu : 161104216

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6 - BOMBA DÜZENEĞİ SÜSÜ VERİLMİŞ TÜP FÜNYEYLE PATLATILDI

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ / İstanbul,

Beyoğlu'nda, yüzü maskeli iki kişi tarafından caddeye bırakılan, bomba düzenekli süsü verilmiş piknik tüpü paniğe neden oldu. Tüp, fünye ile patlatılırken, bazı vatandaşlar "polise uzanan eller kırılsın" sloganları atarak polisi alkışladı.

Olay, saat 20.00 sıralarında, Fetihtepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, ara sokaktan çıkarak caddeye gelen yüzü maskeli iki kişi, tabancayla havaya birkaç el ateş ettikten sonra, orta refüje, bomba düzenekli süsü verilmiş bir piknik tüpü bıraktı. Yüzü maskeli kişiler tekrar geldikleri sokağa girerek izlerini kaybettirdi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis, caddeyi her iki yönden insan ve araç trafiğine kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanı, piknik tüpünü fünye ile kontrollü olarak patlattı. Patlamada, boş olduğu anlaşılan piknik tüpü parçalanarak çevreye dağıldı.

Patlamanın ardından, çevredeki bazı vatandaşlar alkış tutarak "polise uzanan eller kırılsınö şeklinde slogan attı.

Görüntü Dökümü

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-Zırhlı araçlardan görüntü

-Polisinin vatandaşı uzaklaştırması

-Bomba süsü verilmiş piknik tüpünden görüntü

-Bomba uzmanının gelip fünye ile patlatması

-Vatandaşların alkışlaması

04.11.2016 - 20.17 Haber Kodu : 161104216

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7- KÖPRÜ ALTINDA BOMBA DÜZENEKLİ PİKNİK TÜPÜ ALARMI

Haber-Kamera Ali Kerem Bengi İstanbul

Halıcıoğlu D-100 Karayolu Bademlik Köprüsü'nün altında bomba düzenekli süsü verilmiş piknik tüpü polis ekiplerini harekete geçirdi. Bomba uzmanı tarafından fünye ile patlatılan piknik tüpünün boş olduğu anlaşıldı.

Saat 00.00 sıralarında D-100 karayolu Topkapı istikameti Halıcıoğlu Bademlik Köprüsü'nün altında yol kenarına bomba düzenekli piknik tüpü bırakıldığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, piknik tüpünün çevresinde güvenlik önlemi alarak yanyolu trafiğe kapattı. Ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanı, piknik tüpünü fünye ile kontrollü olarak patlattı. Patlamada, boş olduğu anlaşılan piknik tüpü parçalanarak çevreye dağıldı. Patlamanın ardından güvenlik önlemi nedeniyle kapatılan yanyol trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

-Trafik akışı

-Polisin önlem alması

-Bomba süsü verilmiş piknik tüpü

-Uzamn tarafından fünye yerleştirilmesi

-Fünye ile patlatılması

05.11.2016 - 02.08 Haber Kodu : 161105010