Bursa’da devlet hastaneleri, sağlık hizmetlerinin etkin entegrasyonunu sağlayabilmek amacıyla bulundukları ilçenin birinci basamak sağlık kuruluşları ile bir araya geliyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da, Sağlık Bakanlığı’nın koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, birinci basamak ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin entegrasyonunun klinik ve dijital sistemler kullanılarak sağlanması amacıyla yürüttüğü politika çerçevesinde hastane yöneticileri, Sağlıklı Hayat Merkezleri’ne ziyaretlere başladı. Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin’in önderliğinde gerçekleşen ziyaretlerde ilk olarak, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetim ekibi ile Bursa Ağız ve Diş Hastanesi yönetim ekibi, Yıldırım Sağlıklı Hayat Merkezi’ne ziyarette bulundu. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çetin’in, Sağlıklı Hayat Merkezi’nin ve kurumlar arası işbirliğinin önemini vurguladığı konuşmasından sonra sağlıklı hayat merkezi sorumlu hekimi tüm ziyaretçilere merkezi gezdirerek faaliyetleri ve işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Sağlıklı Hayat Merkezleri’nin birincil amacının olası sağlık sorunlarına karşı bireyleri ve toplumu korumak olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Çetin, “Sağlıklı hayat merkezleri, obezitenin tanı ve takibinde, diyabetin takibinde, çocuk gelişiminde, anne sütü, sağlıklı gebelik konularında ve kronik hastalıkların takibinde önemli bir boşluğu dolduruyor. Ayrıca kanser tanı ve tedavisini yürütebilme adına vatandaşların bazı taramalarını yaptırabileceği KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) birimlerimiz de mevcut" ifadelerini kullandı.

Hastalar Hastaneden Sağlıklı Hayat Merkezleri’ne Yönlendiriliyor

Ziyaretteki hedeflerinin birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarındaki hekimlerin,

buradaki danışmanlık hizmetlerinden faydalanmaları amacıyla hastalarının Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirilmesini sağlamak olduğunu söyledi. Hekimlerin uygun gördükleri hastalarına MHRS üzerinden bu merkezlere randevu oluşturabileceklerini söyleyen Uzm. Dr. Çetin, “Hekimlerimiz kullandıkları sistem üzerinden hasta ile ilgili bilgi notunu düzenleyerek yine ilgili Sağlıklı Hayat Merkezi personeline yönlendirebilmektedirler. Merkezde görevli sorumlu hekim, diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist veya çocuk gelişimci, gelen bilgi notuna göre hastaya koruyucu sağlık hizmeti başlayabilmektedir. Bu sebeple hastane yönetimlerimiz ile birlikte sağlıklı hayat merkezlerine ziyaretler gerçekleştirerek aralarındaki işbirliğinin artmasını hedefliyoruz ” diye konuştu.