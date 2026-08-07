Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Malatya Arkeoloji Müzesi'nin restorasyon, güçlendirme ve teşhir-tanzim çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Müze, yenilenen sergi alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

MALATYA (İGFA) - 6 Şubat depremlerinde hasar gören Malatya Arkeoloji Müzesi, kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzede yürütülen restorasyon, güçlendirme ve teşhir-tanzim çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Çalışmalar kapsamında müzenin sergi salonları, idari birimleri ve depolarının yenilendiği, çevre düzenlemelerinin de tamamlandığı belirtildi. Yenilenen müzede, alt katta Arslantepe kazılarında gün yüzüne çıkarılan eserler ile sikke koleksiyonları; üst katta ise Yukarı Fırat Havzası'ndaki bilimsel kazılar ve kurtarma kazılarında elde edilen eserler sergilenecek.

Müzede ayrıca Akçadağ Arga Höyük için özel bir sergileme alanı, Darende Maşattepe Tümülüsü için ise canlandırma alanı oluşturuldu.

Bakan Ersoy, Malatya Arkeoloji Müzesi'nin Arslantepe'den Yukarı Fırat Havzası'na uzanan binlerce yıllık kültürel mirası çağdaş müzecilik anlayışıyla ziyaretçilerle buluşturacağını ifade ederken, çalışmalarda emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, uzmanlar ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.