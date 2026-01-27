Denizli Büyükşehir Belediyesi, 18 yaş altı lisanslı amatör sporcular için hayata geçirdiği ücretsiz fizyoterapist desteğini bu yıl da sürdürüyor.

DENİZLİ (İGFA) - Sporcuların sağlığını ve performansını ön planda tutan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetle genç sporcuların sakatlanma risklerini azaltmayı, oluşan sakatlıkların ise en kısa sürede ve doğru şekilde tedavi edilmesini amaçlıyor.

Randevu sistemiyle yürütülen uygulama sayesinde sporcular, kendilerine uygun zaman dilimini seçerek profesyonel fizyoterapist desteği alabiliyor.



KAYIHAN KAPALI YÜZME HAVUZU'NDA HİZMET VERİLİYOR



Amatör Spora Fizyoterapist Desteği, Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu'nda uzman fizyoterapistler eşliğinde sunuluyor. Hizmet, antrenman ve müsabakalar sırasında oluşabilecek kas-iskelet sistemi sorunlarının önlenmesine katkı sağlarken, mevcut sakatlıkların da daha hızlı iyileşmesine destek oluyor.



TÜM 18 YAŞ ALTI LİSANSLI SPORCULAR YARARLANABİLİYOR



Denizli genelinde 18 yaş altı tüm lisanslı amatör sporcuların faydalanabildiği projeye başvurular, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi www.denizli.bel.tr adresinde yer alan 'Başvurular' bölümünden yapılabiliyor.