İSTANBUL (İGFA) - Son günlerde yolcuların uçak içi Wi-Fi'yı daha fazla kullanmalarının iyi bir nedeni var.

Havayolları giderek artan şekilde koltuk arkası ekranlar yerine doğrudan yolcuların cihazlarına aktarılan eğlence sistemleri sunuyor. Yolcular havayolu şirketinin medya portalına bağlandıktan sonra sadece film, müzik, oyun ve diğer eğlenceli aktivitelere erişmekle kalmıyor, aynı zamanda ek bir ücret karşılığında genel internet erişimi de elde edebiliyorlar.

Ancak bazı durumda yolcular sinyali daha güçlü olduğu için kötü niyetli bir Wi-Fi noktasına bağlanabiliyorlar ve ardından sahte bir kimlik doğrulama sayfasına yönlendirilebiliyorlar. Bu sayfa muhtemelen havayolunun çevrimiçi hizmetlerinde oturum açmak için e-posta adresi ve şifre veya sosyal ağ kimlik bilgileri gibi bazı kimlik bilgilerini talep ediyor. Bu veriler daha sonra siber suçlular tarafından hesapları ele geçirmek ve kişisel bilgilere erişmek için kullanılabiliyor.

Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, konuya yönelik yaptığı açıklamasında, "Bu tür bir saldırının sinsi yaklaşımı, kurbanların sınırlı seçeneklere sahip olduğu gerçeğini temel alıyor. Uçakta sıkışıp kalmış, yasal olduğuna inandıkları Wi-Fi'ye bağlı olan bu kişilerin önünde sadece iki seçenek oluyor: Ya istenen bilgileri vermek ya da uçak içi eğlence sisteminden vazgeçmek. Bu nedenle bu tarz saldırıların başarılı olma olasılığı çok yüksektir. Bu da yolcuların kişisel verilerini ve daha fazlasını kaybetmemek için çk daha dikkatli olmasını gerektirir." dedi.

Yamout, uçak içi Wi-Fi kullanırken güvende kalmak için şu tavsiyelerde bulundu:

Sadece size neler sunulduğunu merak ettiğiniz için uçak içi Wi-Fi'ye bağlanmayın.

Uçağa hazırlıklı gelin. Örneğin yolda kendinizi oyalamak için cihazlarınıza önceden film ve müzik indirin. Bunu yaptığınızda, muhtemelen uçak içi Wi-Fi'ye hiç ihtiyacınız olmayacaktır.

Yine de Wi-Fi'ye ihtiyaç duyuyorsanız, koltuk cebinizdeki talimatları dikkatlice inceleyin. Resmi Wi-Fi adı ve bağlantı süreci burada listelemelidir.

Tutarsızlıklara karşı dikkatli olun. Wi-Fi bağlantısıyla ilgili bir şeyler talimatlara aykırı görünüyorsa veya e-posta, parola, pasaport bilgileri veya ödeme bilgileri gibi ayrıntılı kişisel bilgiler girmeniz isteniyorsa, bağlantıyı derhal kesin ve bir uçuş görevlisini uyarın. Wi-Fi'yi kullanmak için bu bilgilerin gerçekten gerekli olup olmadığını uçuş görevlisinden teyit edin. Bağlantı arayüzünün meşruiyetini doğrulayabilmeleri için gerekirse cihazınızın ekranını gösterin.

Uçuş sırasında herhangi bir şey indirmekten kaçının. Uçağın ağına bağlanmak asla uygulama, eklenti veya sertifika yüklemeyi gerektirmemelidir. Bu tür bir şey yüklemeniz istenirse, uçak modunu etkinleştirerek bağlantıyı hemen kesin.

Uçak içi interneti kullanmak için Wi-Fi'ye bağlanırsanız, bağlantı kurulur kurulmaz VPN'inizi etkinleştirmeyi deneyin. VPN açılamıyorsa, çevrimiçi etkinliğinizi en aza indirin ve çevrimiçi bankacılık, devlet web siteleri veya e-posta gibi hassas hizmetlere asla giriş yapmayın.

Uçak içi Wi-Fi'ye bağladığınız cihaz sayısını minimumda tutun. Tercihen birden fazla olmasın.

Bağlanırsanız, inmeden önce Wi-Fi ayarlarına gittiğinizden ve havayolu ağını "unuttuğunuzdan" emin olun. Ardından, havacılık yönetmeliklerinin gerektirdiği şekilde cihazınızı uçak moduna alabilirsiniz.