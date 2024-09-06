Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Darüşşafaka Eğitim Kurumlarını ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul ziyareti kapsamında, annesi veya babası hayatta olmayan ve maddi durumu yetersiz başarılı çocuklara eğitim veren Darüşşafaka Eğitim Kurumlarını ziyaret etti. Bakan Yusuf Tekin'i öğretmen ve öğrenciler çiçeklerle karşıladı. Cemiyetin ve eğitim kurumlarının çalışmaları ile ilgili bilgi alan Bakan Tekin, daha sonra sınıfları ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Bakan Tekin, öğrencilere isteklerini sordu, taleplerini dinleyerek sorularını cevapladı.

Daha sonra meslektaşlarıyla bir araya gelen Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti ve bu yıl beceri odaklı bir eğitime geçildiğini söyledi. Tekin; öğretmenlere, öğrencilere vermiş oldukları emekleri için teşekkür etti. Öğretmenler de ziyaretleri nedeniyle Bakan Tekin'e teşekkürlerini sundu.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı da "Devletin desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Bizim devletimizin çok güzel öğretmenleri var. Öğretmenlerimiz öğrencilerini sınava hazırlıyor, elinden tutup getiriyor." ifadelerini kullandı.