Süper Amatör Lig’de mücadele eden Darıca temsilcisi Türkelispor, transferde vites düşürmüyor. 2024-25 sezonuna bomba gibi girmeye hazırlanan Türkelispor, geçen sezon Çayırovaspor’da şampiyonluk yaşayan ‘Mırık’ lakabıyla bilinen Murat Çetinkaya’yı renklerine bağladı.KOCAELİ (İGFA) - Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’in kıyısından dönen, başarılı yönetim anlayışı ile futbolcuların gözdesi haline gelen Türkelispor, transfer taarruzunu sürdürüyor. Turuncu mavili ekip, son 3 yılda görev yaptığı takımlarda 2 kez BAL ligine çıkma başarısı gösteren bölgemizin tanınan futbolcularından Murat Çetinkaya’yı kadrosuna kattı. Kulüp Başkanı Ferhat Yılmaz ve Teknik Direktör Levent Tunç’un yer aldığı transfer görüşmesinde Darıca Türkelispor’a ‘evet’ diyen Murat Çetinkaya yaptığı açıklamada, “Hedefleri olan Darıca Türkelispor ile anlaştığım için mutluyum. Gerek kulüp yapısı gerekse aile ortamı burayı tercih etmemde büyük rol oynadı. Başkanımız Ferhat Yılmaz, hocamız Levent Tunç başta olmak üzere transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yeni sezonu iple çekiyorum” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: ÖNEMLİ BİR TRANSFER

Darıca Türkelispor Başkanı Ferhat Yılmaz ise, Murat Çetinkaya’ya ‘aramıza hoş geldin’ diyerek, önemli bir transferi gerçekleştirdiklerini söyledi. Yılmaz, “Murat kardeşimiz Darıca’nın çocuğu. Kendisini ailemize kattığımız için mutluyuz. Ligi çok iyi bilen, görev yaptığı takımlarda formanın hakkını veren bir sporcu. Takımımıza da aynı katkıyı vereceğinden şüphemiz yok. Transferimiz hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.