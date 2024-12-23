Süt dişleri, çocukların sağlıklı ağız ve çene yapısının gelişimi için kritik bir role sahiptir. Geçici olsalar da, süt dişleri çene yapısının sağlıklı gelişimini destekler. Peki, çürüyen süt dişleri çocukların çene yapısını olumsuz etkiliyor mu? Uzmanı, süt dişlerinin çene yapısındaki rolüne dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Süt dişleri, çocuğun ilk yıllarındaki beslenme, konuşma ve çiğneme fonksiyonlarını yerine getirmesine yardımcı olur. Aynı zamanda, daimi dişlerin çıkması için doğru pozisyonların oluşmasına katkı sağlar.

Çürükler dolayısıyl aerken kaybedilen süt dişleri, bu görevleri yerine getiremez hale gelir ve çene yapısında bozulmalara neden olabilir.

Dr. Öğr. Üyesi Merve Nur Aydın, çürükler tedavi edilmediğinde dişte enfeksiyona yol açar ve dişin erken çekilmesinin gerekebileceğini belirterek, "Erken diş kayıpları, çocuğun diş yapısında kaymalar ve çapraşıklıklar oluşturabilir. Boş kalan diş boşluğuna diğer dişler kayabilir ve bu da ileride dişlerin yanlış konumda çıkmasına neden olur. Ayrıca, çenede asimetrik gelişim, kapanış bozuklukları ve hatta diş eti problemleri de ortaya çıkabilir" dedi.

"Çürüyen ve tedavi edilmeyen süt dişleri, çene kemiklerinin sağlıklı gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir" diyen Dr. Aydın, "Dişler, çiğneme ve konuşma gibi aktiviteler sırasında çene kaslarının ve kemiklerinin gelişimini uyarır. Bu uyarı eksik olduğunda, çene yapısında şekil bozuklukları görülebilir. Ayrıca, diş kayıpları çocuğun konuşma yeteneğini etkileyebilir ve beslenme sorunlarına yol açabilir" diye konuştu.

Çürüklerin önlenmesi ve erken tedavisi, süt dişlerinin korunmasında büyük önem taşıdığını vurgulayan Dr. Aydın, "Düzenli diş hekimi kontrolleri, çocuğun ağız hijyenine dikkat edilmesi ve dengeli bir beslenme alışkanlığı, çürük riskini azaltır. Diş çürükleri başladığında, erken müdahale ile hem dişlerin korunması sağlanır hem de çene yapısında oluşabilecek bozukluklar önlenir" dedi.