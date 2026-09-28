Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 'Beklenen Şarkı - Zeki Müren Anısına' konseriyle usta sanatçının eserlerini yeniden dinleyiciyle buluşturacak.

ANKARA (İGFA) - Başkentin kültür ve sanat merkezi CSO Ada Ankara, bu kez Zeki Müren anısına düzenlenecek özel bir konsere ev sahipliği yapacak. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından hazırlanan 'Beklenen Şarkı - Zeki Müren Anısına' konserinde, Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren'in eserleri seslendirilecek.

Güçlü sesi, yorumculuğu ve Türk musikisine kazandırdığı bestelerle müzik tarihinde iz bırakan Zeki Müren, bu özel gecede saygı ve özlemle anılacak. Konserde, sanatçının kendi kaleminden çıkan ölümsüz eserlerin yanı sıra, yorumuyla hafızalara kazınan sevilen şarkılar da repertuvarda yer alacak.

İKİ SOLİST SAHNE ALACAK

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçıları Zeynep Beyza Aksel ve Özgür Ulaş Doğanoğlu, Zeki Müren'in gönüllerde yer etmiş şarkılarını ve unutulmaz bestelerini yorumlayacak. Konser, sanatçının müzikal mirasını farklı kuşaklarla buluşturarak nostalji dolu bir akşam yaşatmayı hedefliyor. 'Beklenen Şarkı - Zeki Müren Anısına' konseri, 30 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da gerçekleştirilecek.