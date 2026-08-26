Creavit, '1. Ulusal Creavit Öğrenci Tasarım Yarışması: Creavit ile Troya Destanı Yeniden Yazılıyor' ile üniversiteli gençleri Troya'dan ilham alan özgün lavabo tasarımları geliştirmeye davet ediyor. Yarışmaya başvurularda son tarih 4 Aralık 2026.

İSTANBUL (İGFA) - Seramik sağlık gereçleri, banyo mobilyaları ve armatürler başta olmak üzere geniş ürün yelpazesiyle 65'i aşkın ülkede faaliyet gösteren Creavit, yeni yarışmasıyla genç tasarımcılara Anadolu'nun kültürel mirasını çağdaş tasarımlarla buluşturma fırsatı sunuyor.

Yarışma, Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerin mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım ve seramik bölümlerinde lisans eğitimi gören öğrencilere açık olacak. Katılımcılar bireysel ya da en fazla dört kişilik ekipler halinde başvurabilecek; her katılımcı veya ekip en fazla üç proje sunabilecek.

4 Aralık 2026 tarihlerine kadar başvurular yarışma için oluşturulan internet sitesi üzerinden yapılacak.

Yarışmacılardan, Troya temasını çağdaş bir lavabo tasarımıyla yorumlamaları istenirken projeler; yaratıcılık ve özgünlük, teknik uygulanabilirlik, konsept ve tema uygunluğu, sunum kalitesi kriterlerine göre değerlendirilecek. En yüksek ağırlık ise yüzde 40 ile yaratıcılık ve özgünlük kriterine verilecek.

Yarışmada birinciye 100 bin TL, ikinciye 75 bin TL, üçüncüye 50 bin TL ödül verilecek. Ayrıca jüri tarafından seçilecek üç tasarım da 20 bin TL Creavit Özel Ödülü kazanacak. Jüri toplantısının 14 Aralık haftasında yapılması, sonuçların ise 25 Aralık'ta açıklanması planlanırken, ödül töreni ve serginin ise Ocak 2027'de gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Başvuru için adres: www.creavit.com.tr/tasarimyarismasi