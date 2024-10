Anne ve babalar çocuklarının her zaman en iyisine sahip olmasını ister. Bu iyi niyetle, birçok ebeveyn çocuklarının isteklerine karşı gelemiyor ve her istediklerini yerine getirmeye çalışıyor. Ancak, bu tutumun uzun vadede ne kadar doğru olduğu tartışmalı bir konu. Peki, her isteği karşılanan bir çocuk büyüdüğünde nasıl bir yetişkin haline geliyor?BURSA (İGFA) - Uzmanlara göre çocukluk döneminde her isteği hızlıca karşılanan bireyler, ileriki yaşamlarında bazı zorluklarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu durumun arkasında genellikle ebeveynlerin kendi yaşamlarındaki eksiklikler yer alıyor. Kendi isteklerini gerçekleştiremeyen anne-babalar, çocuklarının aynı eksikliği yaşamaması adına bu şekilde bir yaklaşım benimseyebiliyor. Diğer bir grup ebeveyn ise kurallarla yetiştirmenin çocuğun özgürlüğünü kısıtlayacağını düşündüğünden çocuğu serbest bırakmayı tercih ediyor.

KURALLAR VE SINIRLAR ÖNEMLİ

Kuralların aşırı sert ve sınırlayıcı olması çocukların gelişimini olumsuz etkileyebileceği gibi kuralsız ve sınır koyulmadan büyüyen çocuklarda da farklı sorunlar gözlemleniyor. Her istediği yapılan bir çocuk ilerleyen yaşlarda hem özel hayatında hem de iş hayatında isteklerinin hemen yerine getirilmesini bekleyebiliyor. Bu da sabırsızlık, tahammülsüzlük ve hayal kırıklıklarıyla sonuçlanabiliyor.

Uzman Psikologlar, bir çocuğun her istediğine anında ulaşmasının, zamanla onun için kıymetsiz hale geleceğini ifade ediyor. Sabır geliştirmeyen çocukların hem akademik hem de sosyal hayatlarında büyük zorluklar yaşayabileceklerine dikkat çeken uzmanlar çocukların sabırlı olmayı, hedefleri için zaman ve çaba harcamayı öğrenmelerinin, onların yetişkinlik dönemlerinde daha dengeli ve başarılı bireyler olmalarına yardımcı olacağının altını çiziyor.

DİJİTAL ERİŞİM VE SABIRSIZLIK

Çocukların ellerine erken yaşta tablet ve telefon verilmesinin bilgiye, eğlenceye ve sosyalleşmeye hızla ulaşmalarını sağladığını ancak bu kolay erişimin bazı değerlerin anlamını yitirmesine neden olabildiğini kaydeden uzmanlar, arkadaşlık gibi önemli kavramların dijital dünyada sosyalleşen bir çocuk için daha az anlam taşıyabildiğini, bunun da gelecekte daha asosyalleşen bireyler ortaya çıkarma riskini artırdığını dile getiriyor.

Ayrıca internet ve tablet sayesinde her şeye anında ulaşan çocukların sabırsız ve agresif bir yapıya bürünebildiğini söyleyen uzmanlar, okul döneminde bu çocukların derslere karşı daha az ilgi göstermeleri ve ödev yapmada zorlanmalarının da sık karşılaşılan bir durum olduğunu ifade ediyor.

YETİŞKİNLİKTE EMPATİ EKSİKLİĞİ

Her istediği yapılan çocukların ileride daha tahammülsüz ve empati yoksunu yetişkinlere dönüşme ihtimallerinin yüksek olduğunu kaydeden uzmanlar, ikili ilişkilerde de zorluk yaşayan bu bireylerin karşılarındaki insanlarla duygusal bağ kurmakta güçlük çekebildiklerini belirtiyor.

Pedagoglar ise bu konuda, empati yeteneği gelişmeyen bir çocuğun kendini merkeze koyan bir yetişkine dönüşebileceğini, bunun da öfke kontrolü, sosyal ilişkiler ve iş hayatında ciddi sorunlara yol açabileceğini dile getiriyor.

Uzmanlar, bu sorunların yaşanmaması için çocukların isteklerini belirli bir gelişim dönemi içinde karşılamanın önemine dikkat çekiyor. Çocuğa erken yaşta tablet veya telefon gibi lüks ürünlerin verilmemesi ve sabırlı olmayı öğrenmeleri gerektiği öneriliyor.