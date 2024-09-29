Mersin’de yaşayan her bir çocuğun refahı için birbirinden eğitici ve eğlenceli projelere imza atan Mersin Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl hizmete koyduğu ‘Trafik Park’ ile çocukların hem eğlenmesini hem de trafik kurallarını öğrenmesini sağlıyor.MERSİN (İGFA) - Etüt ve Projeler, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın ortak yapımıyla kente kazandırılan ve 12 bin metrekarelik alanda yer alan Trafik Park, içerisinde bulunan spor, eğlence ve dinlenme alanlarıyla Mersin’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Çocuklar da veliler de parktan ayrılmak istemiyor

Büyükşehir Belediyesi Yenişehir Okuma Salonu yanında yer alan Trafik Park; 5 adet mini golf sahası, masa tenisi, yer satrancı gibi oyun alanlarının yanı sıra parkur içinde yer alan trafik ışıkları ve levhalarının yer aldığı minyatür trafik parkuru ile çocukların eğlenirken öğrenebileceği alternatif alanlar sunuyor. Üretici kadınların yöresel ürünlerini satabileceği Kooperatif Market’in yanı sıra, park bünyesinde, 11 adet satış birimi, okuma etkinliklerinin yapılabileceği okuma salonu ve vatandaşların yemek yiyip dinlenebileceği bir adet Park Cafe de yer alıyor. Hem çocukların hem yetişkinlerin güzel zaman geçirmesi için fonksiyonel yapısıyla pek çok aktivite imkanı tanıyan Trafik Park, Mersinlilerin en gözde adresi oldu.

Uyanık: “Onların güzel geçirdiği vakitten keyif alıyoruz”

Trafik Park’ta zamanın çok keyifli geçtiğini söyleyen Denizkızı Turizm A.Ş. Saha Koordinatörü Pınar Uyanık, “Misafirlerimiz de çok memnun. Çocuklarımıza burada hizmet vermekten biz de çok memnunuz. Çocuklarımız burada hem trafik kurallarını öğreniyorlar hem de eğlenceli bir şekilde araç biniyorlar” ifadelerine yer verdi. Alanda pek çok aktivitenin de olduğunu söyleyen Uyanık, “Arkada mini golf sahamız var, satranç alanımız var. Orada da güzel vakit geçiriyorlar. Yine masa tenisi oynuyorlar. Kafe kısmımızda güzel hamburgerlerimiz, patateslerimiz ve çeşitli yiyecek, içecek çeşitlerimiz var. Oradan yararlanıyorlar oldukça güzel vakit geçiriyorlar. Onların güzel geçirdiği vakitten keyif alıyoruz” diye konuştu.

“Eğlenceli bir yaz geçti, kış sezonuna da hazırız”

Öğrencilerin karne hediyesi olarak Trafik Park’ta zaman geçirdiğinin altını çizen Uyanık, “Yaz akşamları genelde burası çok yoğun oldu. Güzel ve eğlenceli vakit geçirdiler. Aynı şekilde şu an kış sezonuna da hazırız. Kış sezonunda da aynı şekilde okullarımızdan gelenler oluyor. Okullarımız bizden randevu alıp geliyorlar. Çocuklarımıza hem trafik kurallarını anlatıyoruz hem eğitim veriyoruz hem de araç biniyorlar. Sezonumuzda genelde bu şekilde oluyor. Hafta sonları yine bireysel olarak misafirlerimiz geliyor, eğleniyor, güzel vakitler geçiriyorlar” diyerek, bütün Mersinlileri güzel vakit geçirecekleri parka davet etti.

“Oğlumuzu haftada 2-3 kez getirmeye çalışıyoruz”

Bir veli olarak verilen hizmetten çok memnun kaldığını aktaran Aslı Toprak, “Oğlumuzu haftada 2-3 kez getirmeye çalışıyoruz. Oldukça eğlenceli bir yer, güzel bir etkinlik oluyor onun için. Çocuklar çok mutlular çünkü eve de istiyordu ama alamıyorduk. Evde alan yoktu o yüzden burası çok iyi oldu onlar için” dedi. Arkadaşlarına da haber verdiğini ve sık sık kalabalık gruplarla geldiklerini söyleyen Toprak, “Mezitli’den, Toroslar’dan çağırdığım arkadaşlarım oluyor. Burayı görmek için geliyorlar, oldukça alıştılar, sevdiler. Herkes gelmeye çalışıyor” şeklinde konuştu.

“Biz de sosyalleşme şansı yakalıyoruz”

Eğitim açısından parkın çok önemli olduğunu söyleyen Ferhat Toprak, “Yakın arkadaşlarımıza da teklif ediyoruz, başarılı bir yer olarak görüyoruz. Biz de sosyalleşme şansı yakalıyoruz. Kafeden, marketten alışveriş yapıyoruz. Çocuklar adına bu tür etkilerin daha çok olmasını istiyoruz” dedi.

Çocuklarını ilk defa getirdiğini söyleyen Delil Ateş ise, çocukların hizmeti çok beğendiğini vurgulayarak “Kafe hizmetini de beğendik, Kooperatif Market’i de gezdik. Bu tarz hizmetlerin belediyeler tarafından verilmesi olumlu gelişmeler, yani örnek olması, örnek alınması gereken hizmetler. Bunların daha da arttırılıp daha da çoğaltılması lazım. Her yerde bu tarz hizmetler yapılırsa memnun oluruz vatandaş olarak. Çok güzel bir park yapılmış, güzel bir hizmet, fiyatları da uygun tutulmuş” diyerek, gelmek isteyenlere de hem uygun olduğu hem de güzel olduğu için tavsiye ettiğini söyledi.

Çocuklar arabaları bırakmak istemedi

Eğlenip, oyunlar oynadığını ve aynı zamanda araba sürdüğünü söyleyen Simay Ateş, trafik kurallarını da öğrendiğini kaydetti. Büyüyünce de araba sürmek istediğini kaydeden minik Simay, emek veren herkese teşekkür etti. Sidra Ateş ise, “Trafik Park çok güzel. Kırmızı ışıkta duruyoruz, sarı ışıkta hazırlanıyoruz, yeşil ışıkta geçiyoruz. Yayalara da yol vermemiz gerekiyor. İlk defa geldim ve bunları öğrendim” sözlerine yer verdi.