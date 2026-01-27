Ankara'da çocuk diş hekimi Nurgül Demir, elektrikli diş fırçalarının çocuklar için avantajlı olduğunu ancak yanlış kullanımın diş eti yaralanmalarına neden olabileceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Çocuklarda diş fırçalamayı eğlenceli hale getiren renkli ve ışıklı elektrikli diş fırçaları giderek yaygınlaşıyor.

Ancak Ankara'da çalışan çocuk diş hekimi Nurgül Demir, özellikle döner başlıklı fırçaların yanlış kullanımının diş etlerinde yaralanmalara yol açabileceğine dikkat çekti. Demir, fırça seçiminde çocuğun yaşına uygunluk ve tercihlerinin önemine vurgu yaparak, ebeveynlerin seçim sürecinde rehberlik etmesi gerektiğini söyledi. Elektrikli fırçaların plak temizliği konusunda avantaj sağladığını belirten Demir, özellikle el becerileri henüz gelişmekte olan çocuklarda manuel fırçaya göre daha etkili olabileceğini kaydetti.

Bununla birlikte, karma dişlenme döneminde diş etleri daha hassas olduğundan elektrikli fırçaların kullanımına ara verilmesini öneren Demir, çapraşık dişlerde ve küçük yaşlarda mutlaka ebeveyn kontrolüyle kullanılmasını tavsiye etti.