Garanti BBVA'nın 80 yıllık kurumsal hafızasını Türkiye'nin ekonomik, toplumsal, kültürel ve teknolojik dönüşümüyle birlikte ele alan '80 Yıldır Yarınlardayız' sergisi, 8-12 yaş grubundaki çocukları 'Arşiv Dedektifleri' programında buluşturuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Garanti BBVA'nın 80 yıllık tarihini arşiv belgeleri, fotoğraflar, yayınlar ve hafızada yer eden nesneler üzerinden anlatan '80 Yıldır Yarınlardayız' sergisi, çocuklara özel bir programla keşfedilecek.

'Arşiv Dedektifleri' sergi turlarında çocuklar, ipuçlarını takip ederek arşivde yer alan farklı hikâyeler arasında bağlantılar kuracak.

Katılımcılar, bankacılık, teknoloji, tasarım, kültür, sanat ve gündelik yaşamın kesiştiği alanları keşfedecek.

8-12 yaş grubuna yönelik program ücretsiz ve herkese açık olarak gerçekleştirilecek. Her turda katılımcı sayısı 20 kişiyle sınırlı tutulacak.

SERGİ TURU TARİHLERİ

15 Ağustos Cumartesi - 14.30

5 Eylül Cumartesi - 14.30

12 Eylül Cumartesi - 14.30

19 Eylül Cumartesi - 14.30

26 Eylül Cumartesi - 14.30

Programa katılmak ve kayıt ile ilgili ayrıntılı bilgiye SALT Online üzerinden ulaşılabiliyor.