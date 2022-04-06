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Çocuklar hayallerini çizdi

EĞİTİM 12.04.2022, 22:29
Çocuklar hayallerini çizdi

Bakırköy'de Ak Parti İlçe Başkanlığı Çocukları sanata teşfik için resim yarışması düzenledi. Düzenlenen resim yarışmasında hayallerini resme yansıtan çocukların tamamı sertifika ile ödüllendirildi.

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