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Çocuklar hayallerini çizdi
EĞİTİM
12.04.2022, 22:29
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Bakırköy'de Ak Parti İlçe Başkanlığı Çocukları sanata teşfik için resim yarışması düzenledi. Düzenlenen resim yarışmasında hayallerini resme yansıtan çocukların tamamı sertifika ile ödüllendirildi.
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Çocuklar hayallerini çizdi
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#Başbakan Erdoğan
#Camiye gitmek bile Suriyelileri korkutuyor
#o ses Türkiye
#beşiktaş
#balonsönecek
#fiyatartışı
#6lımasa
#Mali Müşavir Fatih Gündoğmuş
#Avukat İsmail Sami Çakmak
#Başkanİmamoğlu
#LokmanÇağrıcı
#Satılık Konut
#Güngörenyangın
#ElektrikZammı
#EkizSarıca Hukuk Bürosu
#istanbulbeyazladı
#AhmetÇelik
#adet düzensezliği
#SMF
#EHP