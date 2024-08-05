Teknolojinin ve internetin hızla geliştiği günümüzde, çocukların internete ulaşımı da kolaylaşırken, cep telefonu ya da tabletlerle tehlike arz eden dijital oyunlar, çocukların duygu kontrollerini ellerinden alıyor.BURSA (İGFA) - Çocukların internet ile yaşayabileceği tehlikelerle ilgili görüş belirten uzmanlar, bilinçsizce internette fazla zaman geçiren çocuk ve gençlerin duygu kontrollerinin elinden alındığı uyarısında bulundu.

ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

Dijital tuzağa çekilen çocuk ve gençlerin sanal ile gerçek hayat arasında ayrım yapamadığına dikkat çeken uzmanlar, “Çocuklarımıza verilen cep telefonu veya tabletlerle internette her türlü bilgiye sınırsız erişim, beyni yıkayan dijital oyunlarla sanal ve gerçek hayat arasında kalan duygu kontrolü kaybı, tehlikeli boyuta ulaşmıştır. Gençlerde de sıkça görülen duygu kontrolünde zorluk yaşama, kişilik bozuklukları ve öfke kontrolünün azalması gibi tehlikeler, çocukların ve gençlerin gelecekte yaşayacakları tehlikelerin habercisidir.” dedi.

“YETİŞKİNLERDE DE ÖFKE KONTROLÜ KALMADI”

Öfke kontrolü eksikliğinin yetişkinlerde de yaşandığına vurgu yapan uzmanlar, “Bugün sokakta en küçük tartışmada bile öfke kontrolü yapılamamakla birlikte ölümlü ve yaralamalı olayları da arttırmıştır. Sanal ile gerçek hayat arasında boşluktan geçişin sağlanamadığı ortamda dijital oyunların büyük etkisi bulunmaktadır. Ekonomik şartlar ve sosyal mutsuzluğun da katkı sağladığı öfke kontrolü için gerek çocuk ve gençler, gerekse yetişkinler, mutlaka psikolojik destek almalıdırlar.” önerisinde bulundu.

“İNTERNET BİLİNÇLİ KULLANILMALI, DEHŞET VEREN OYUNLARDAN UZAK DURULMALI”

İnternetin bilinçli ve doğru kullanılması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, şunları kaydetti:

“Şiddet içeren ve dehşet duygusunu arttıran dijital oyunlar, aile içi şiddet, saldırganlık duygusu, çocukların tehditlere açık olması gibi olumsuz etkileri beraberinde getirmektedir. Ebeveynler başta olmak üzere çocuk ve gençler, interneti bilinçli ve doğru kullanmalı. Ebeveynlerin çocuk ve gençlerle daha yakın temas kurarak, dijital oyunları birlikte oynamalıdırlar.”