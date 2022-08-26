CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Afyon Giresun Şehitliği'nde
Gündem 26.08.2022, 16:23
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümünde, Afyonkarahisar’daki 15 kilometrelik yürüyüşünün ardından Yüzbaşı Bayburtlu Agah Şehitliği ve Giresunlular Şehitliği’ni ziyaret etti.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin kurtuluş mücadelesinin kritik harekatlarından Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümünde, Afyonkarahisar Kocatepe’deki Zafer Yolu’ndan 15 kilometre yürüyüşe başladı.
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Çakırözü köyü üzerinden yapılan yürüyüşte Kılıçdaroğlu’na, CHP Gençlik Kolları’na üye gençler ve CHP kurmayları da eşlik etti.
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Kılıçdaroğlu, yürüyüşün ardından Kocatepe Anıtı’nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra Giresunlular Şehitliği’ne gitti. Kılıçdaroğlu, şehitlerin mezarlarına karanfiller bıraktı.
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