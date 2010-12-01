Geçirdiği fıtık ameliyatının ardından, ilk yurt gezisini Bursa'ya yapan Kemal Kılıçdaroğlu,Bursa'dan kurultay tarihini 18 Aralık olarak açıkladı.



Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklamasından satır başları:

Deniz baykal ve Önder Sav ile de görüşeceğim.Parti duayenlerinin görüşünü almak benim için bir görevdir

Kurultayda parti meclisi listesini hazırlayacağım , yani blok liste olacak; ama delegeler isterse çarşaf liste de olabilir.

Bu iktidara yürüyüş kurultayı olacak.