Geçirdiği fıtık ameliyatının ardından, ilk yurt gezisini Bursa'ya yapan Kemal Kılıçdaroğlu,Bursa'dan kurultay tarihini 18 Aralık olarak açıkladı.
Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklamasından satır başları:
Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklamasından satır başları:
Deniz baykal ve Önder Sav ile de görüşeceğim.Parti duayenlerinin görüşünü almak benim için bir görevdir
Kurultayda parti meclisi listesini hazırlayacağım , yani blok liste olacak; ama delegeler isterse çarşaf liste de olabilir.
Bu iktidara yürüyüş kurultayı olacak.