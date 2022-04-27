Muğla'da örnek tarım hareketi; Okullarda 50 bin adet fide dağıtıldı

Kentlerde ve okullarda 50 bin adet fide bahçe ve balkonlarda toprakla buluştu. 13 İlçede başlatılan ata tohumlarından çoğaltılan domates, biber ve patlıcan fidelerinin dağıtımı ilk Menteşe İlçesi Sınırsızlık Meydanında başladı. İlkokul öğrencilerine ve vatandaşlara yapılan dağıtıma Muğla Valisi Orhan Tavlı ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak katıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Billur Gözlük Fabrikası’nda çalışan işçi kadınları ziyaret etti. Ata tohumlarından fideleri işçilere dağıtan Saylak, “İş nedeniyle bize gelemeyen emekçi kadınlara fidelerini biz ayağına getirdik” dedi.

122 bin çeşit tohum gen bankalarında muhafaza ediliyor

Menteşe İlçesi Gazi Anadolu Lisesinde öğrencilere yönelik yapılan dağıtıma İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ferman Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü de katıldı. İl Müdürü Barış Saylak öğrencilere ata tohumlarının önemini ve ülkemizdeki tohum gen bankalarını anlattı. Saylak sözlerine şöyle devam etti: “1963 yılından beri Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Ankara Gen Bankasında soğuk hava depolarında korunarak gelecek nesillere taşınması sağlanan ata tohumlarından fideleri sizlerle buluşturuyoruz. 122 bin çeşit tohum gen bankalarından gelecek nesiller için muhafaza ediliyor, büyük bir ekip tarafından Ar-Ge çalışmalarında geliştirilerek ıslah ediliyor. Bu tohumları korumak ve gelecek nesillere miras olarak bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Bu fidelerden elde edeceğiniz tohumları çoğalmak gelecek nesillere taşınmak, korunma görevimizdir” dedi.

İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan bahçede öğrencilerle birlikte dikim yapıldı. Ardından Cumhuriyet Ortaokulu’nda ve Orhaniye Mahallesinde mahalle sakinlerine fide dağıtımı yapıldı.