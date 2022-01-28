‘Defol Cengiz’ Sosyal Medya'da 1 numara

Rize ve Artvin'de Cengiz Holding tarafından yapılacak maden aramalarının doğaya vereceği zararlar bölge halkı tarafından protesto ediliyor. Doğa katliamına karşı el ele veren Rize ve Artvinli vatandaşlar sosyal medya da gündem oldu. #DefolCengiz . Doğa yağmasını başarı olarak gösteren, reklam yapan Cengiz Holding’e ekolojistlerden videolu cevap de sosyal medya da yer alıyolr.

Türkiye’nin dört bir yanında yaptığı ekolojik yıkıma rağmen art arda yayınladığı ‘Meyve veren ağaç taşlanır’ dediği ve başarılarıyla övündüğü reklam filmleriyle büyük bir tepki toplayan Cengiz Holding’e ekoloji aktivistlerinden videolu bir yanıt geldi.

Kuzey Ormanları Savunması tarafından hazırlanan videoda şirketin gerçekleştirdiği İstanbul Havalimanı, gökdelenler, HES’ler, Kaz Dağları’ndaki madenler gibi ekolojik yıkımlar hatırlatılıyor. Cengiz, yurttaşların anasına küfür eden konuşmasıyla da hatırlanıyor.

‘Defol Cengiz’

Videoda “Hiç düşündün mü? Azimle, inatla, gece gündüz çalan şirket neden hiç durmaz? Bu bir avuç şirketin cesareti nereden geliyor? Milyonlarca ağaç pahasına bu kadim toprakları delik deşen eden bu madenleri kim işletiyor?” soruları soruluyor. Video, “Defol Cengiz” sloganıyla sona eriyor.

Neler yaşandı?

Cengiz Holding tarafından yayınlanan ‘Meyve veren ağaç taşlanır’ reklamı sosyal medyada büyük bir tepkiye yol açtı. Youtube hesabından yayınlanan videoya kısa sürede 89 bin ‘dislike’ geldi. Reklamda bir ağaca taş atan çocukların kovalanmasının ardından, yaşça büyük bir kişi gelerek “Kolay değil. Yazıyla kışıyla 40 yıl geçse de aradan ağaç dediğin dimdik durmak ister. En zor şey meyve veren ağaç olmaktır. Taşlamak isteyen çok olur ama o her bahar gene çiçek açmak, tohumlarıyla beraber yeniden doğmak ister” sözlerini söylüyor.

‘Kim yaptı?’

Cengiz Holding tepki çeken reklam filmine rağmen hemen ardından ‘Kim yaptı?’ isimli yeni bir video yayınladı. Bu sefer şirket tarafından yapılan projelerin tanıtımının yapıldığı videoda “Cengiz Holding olarak, tam 40 yılı arkamızda bıraktık ve bu 40 yılın her bir anını gururla yaşadık ve yaşıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Dünyada en çok ihale alan şirketler

Dünya Bankası raporunda, dünyada kamudan en çok ihale alan şirketler içinde ilk sırada Limak Holding geliyor. Diğer şirketler ise Cengiz, Kolin, Kalyon ve MNG oldu. Listenin 3. sırasında yer alan Cengiz Holding, geçtiğimiz günlerde Meclis ile Sanayi Bakanlığı’nın enerji alım ihalesini de almıştı. Türkiye’den beş şirket listede ilk 10’a girerken, beş şirketin 18 yılda devletten aldığı ihalelerin toplamı 203.7 milyar doları buluyor. Bu da 7 milyon asgari ücretlinin 8 yıllık maaşı ediyor. Öte yandan ihaleleri alan şirketlere devlet tarafından bir dizi ayrıcalık veriliyor. Şirketlerin yurt dışına sağladıkları dövizli kredilerine Hazine tarafından devlet kefil gösteriliyor. Bu şirketlerin çoğunun vergi borçları da uzlaşma ya da af gibi yöntemlerle siliniyor.