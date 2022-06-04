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Çevreciler, Dünya Çevre Günü öncesinde doğayı kirleticilerden temizledi

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında “Doğanın dengesini gözet; çevreni koru ve temiz tut” mottosuyla gerçekleştirilen etkinliğe başta izciler, sporcular, çocuklar ve gençler olmak üzere on binlerce çevre dostu katıldı. 

ÇEVRE 04.06.2022, 20:11 Murat Aydın
Çevreciler, Dünya Çevre Günü öncesinde doğayı kirleticilerden temizledi

Türkiye’nin çevre gönüllüleri, 5 Haziran Dünya Çevre Gününü, Türkiye genelinde aynı anda düzenlenen doğayı kirleticilerden arındırma etkinliğiyle karşıladı. Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında “Doğanın dengesini gözet; çevreni koru ve temiz tut” mottosuyla gerçekleştirilen etkinliğe başta izciler, sporcular, çocuklar ve gençler olmak üzere on binlerce çevre dostu katıldı. 

Doğa ile insan arasında bozulan dengenin yeniden tesisine katkı sağlamak için 22 yıldır faaliyetlerini sürdüren Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD), doğayı kirleticilerden arındırma etkinliği düzenledi. Türkiye Çevre Haftası çalışmalarına destek vermek ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü çöplerden arındırılmış tertemiz bir doğayla karşılamak amacıyla düzenlenen etkinlik, yüzlerce sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Türkiye genelinde aynı anda gerçekleştirildi. On binlerce çevre dostunun katılımıyla saat 14.00’te başlayan etkinlik boyunca başta pet şişe, poşet, izmarit ve straforlar olmak doğada dönüşmesi zor olan atıklar ve kirleticiler toplanarak çevreye yönelik toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.   

“DOĞAYLA BİRLİKTE KENDİMİZİ KİRLETİYOR, KENDİMİZİ TEMİZLİYORUZ”

İstanbul Üsküdar’daki etkinlik alanında açıklamalarda bulunan ÇEKUD Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, yapılan etkinlikle çevrenin kirleticilerden arındırmaya dikkat çekmeye çalıştıklarını belirterek, “Arındırmaya çalışıyoruz, çünkü doğada kendiliğinden oluşmayan basit bir çöpün dahi doğaya büyük yük olduğunun farkındayız. Doğada kendiliğinden oluşan atıklar organik şekilde zaten dönüşmektedir. Sözgelimi ağaçların dökülen yapraklarını ve dallarını, yeryüzünün gizli kahramanları mantarlar bertaraf ederek toprağa faydalı hale dönüştürmektedir. Önemli olan, doğanın dönüştüremeyeceği veya dönüştürürken çok zorlanacağı sanayi üretimi çöpleri, atıkları, kimyasalları doğaya atmamaktır. Artık herkes biliyor ki; bir plastik poşetin doğadaki tam ayrışması bin yılı bulabilmektedir. Ama poşet, pet şişe, izmarit, strafor gibi sanayi üretimi milyonlarca, milyarlarca atık doğaya yine de atılıyor. Esasında doğayla birlikte kendimizi de kirletmiş oluyoruz. Farkında olmalıyız; doğayı kirletirsek kendimizi kirletiyor, doğayı temiz tutarsak veya temizlersek kendimizi temizliyoruz” dedi.

“DÜNYA ÇEVRE GÜNÜNÜ DOĞAYI KİRLETİCİLERDEN ARINDIRARAK KARŞILAMAK İSTEDİK”

Etkinliğin amacının 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü çöplerden arındırılmış tertemiz bir doğayla karşılamak, Türkiye Çevre Haftası çalışmalarına da destek vermek ve bu toprakları vatan bilen her bir bireyin bilinçli bir çevre dostu olmasına katkı sağlamak olduğunun altını çizen Prof. Dr. Eyüp Debik, konuşmasını şöyle tamamladı:

 “Doğaya bıraktığımız her bir çöpün, her bir atığın çevreye zararının çok yüksek olduğunu ve sadece dünyamıza değil, ülkemize de gerek toplum sağlığı gerekse ekonomik açıdan ciddi bir yük getirdiğini aklımızdan hiçbir zaman çıkartmamalıyız. Bu sebeple, günlük hayatımızda kullandığımız ürünler sebebiyle oluşan atıkları rastgele çevreye atmayıp doğayı koruyacak yöntem ve metotları tercih etmeliyiz. Bu anlamda, umuyoruz ki düzenlediğimiz bu farkındalık hareketi, etrafa rastgele çöp atanların, çevreye duyarlı davranmayanların hatalarını anlamalarına katkı sağlar. Çevre dostlarıyla birlikte doğamızı bir gün öncesinden temizleyerek Dünya Çevre Gününü tertemiz şekilde karşılamayı hedefledik. Böylece, hem atıkların dönüşmesi için çabamızı, birlikte olma gücümüzü ortaya koyduk, hem de çevre bilinci ve temizlik ahlakının kültürümüzdeki yerini hatırladık ve hatırlattık. Dünyamız daha yaşanılabilir olması için biz her daim seferberiz. Sürdürülebilir gelecek için binlerce gönüllümüzle, Türkiye’nin ve dünyanın her yerinde elimizden geldikçe doğamızı koruyacak; yeşil vatan, temiz vatan için bu tür seferberliklerimize devam edeceğiz.”

Türkiye genelinde gerçekleştirilen doğayı kirleticilerden arındırma etkinliği kapsamında toplanan atıklar geri dönüşüm merkezlerine teslim edildi. 

#5 Haziran Dünya Çevre Gününü
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