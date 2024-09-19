Bu yıl 24.’sü düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nın ilk gününde Mersin Spor Kulübü, Bursaspor Basketbol’u 97-93 mağlup ederken; ikinci maçta ev sahibi TOFAŞ, Darüşşafaka Lassa’yı 107-92’lik skorla yenerek finale kalan bir diğer ekip oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ın 2024-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yaptığı 24. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nda heyecan ilk gün karşılaşmalarıyla başladı.

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 24.’sü gerçekleştirilen organizasyonun açılış karşılaşmasında Bursaspor, ligin yeni ekiplerinden Mersin Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan turnuvanın açılış maçında rakibini 97-93 mağlup eden Mersin ekibi finale kalan ilk takım oldu.

Günün ikinci karşılaşmasında ise ev sahibi TOFAŞ, Darüşşafaka Lassa ile kozlarını paylaştı. Baştan sona üstün götürdüğü mücadelede parkeden 107-92 galip ayrılan Mavi Yeşilliler, finalde Mersin Spor Kulübü’nün rakibi oldu. Darüşşafaka Lassa karşısında TOFAŞ Basketbol Takımı’nda Alex Perez 21 sayı-6 asist-4 ribaund ile takımın bu maçtaki en skorer ismi olurken; Marcquise Reed ise 16 sayı-2 asist-3 ribaund ile oynadı.

21 Eylül Cumartesi günü oynanacak 24. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nın final gününde ilk olarak üçüncülük-dördüncülük heyecanı yaşanacak.

Mersin temsilcisinin uçuş saati programı nedeniyle turnuvada final günü karşılaşmalarında değişikliğe gidilirken, Bursaspor Basketbol ile Darüşşafaka Lassa arasındaki mücadele saat 14.30’da başlayacak.

Şampiyonunu belirleyecek ve saat 17.00’de hava atışının yapılacağı final müsabakası ise TOFAŞ ile Mersin Spor Kulübü takımları arasında oynanacak.

Turnuvada tüm maçlar TOFAŞ Spor Kulübü YouTube sayfasından canlı yayınlanacak.