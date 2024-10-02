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Çetiner’in bu kararı İYİ Parti’den istifa eden Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin’in CHP’ye geçmesinden dolayı aldığı iddia ediliyor.

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31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den belediye meclis üyesi seçilen Muammer Çetiner, belediye meclis üyeliğinden istifa etti. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Muammer Çetiner'in istifa dilekçesini Uzunköprü Belediye Başkanlık makamına sunduğu öğrenildi.