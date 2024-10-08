Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri’nde velilere yönelik gerçekleştirilen Sanat ve Eğitim Kursları’nda eğitimler başladı.KOCAELİ (İGFA) - 7’den 70’e eğitim anlayışıyla çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi, ilçedeki vatandaşlara yönelik Veli Sanat ve Eğitim Kursları’nda da eğitimler başladı.

Kayıt duyurusunun ardından kurslara başvuru yapan veliler, uzman kadrolar eşliğinde seçtikleri alanlarda eğitim alıyorlar.

Kendi mahallelerindeki bilgi evlerinde giden Çayırovalılar; spor, Kur’an-ı Kerim, nakış, örgü, makrome, tel kırma, iğne oyası, bağlama, gitar, keman, piyano, resim, İngilizce, Almanca, Arapça, hat kursu, seramik, işaret dili, okuma yazma, ilk yardım, diksiyon ve aşçılık alanında dersler görebiliyor.

Emek Mahallesi’nde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Bilgievi’ne kayıt yaptıran veliler, kursların kendileri için verimli geçtiğini ve bir sosyalleşme şansı elde ettiklerini dile getirdi.

Uzman eğitimci kadrosuyla Çayırovalı yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen Veli Sanat ve Eğitim Kursları’nda dersler yıl boyunca devam edecek.