Türkiye Basketbol Ligi’nin 10. hafta karşılaşmasında Çayırova Belediyesi, Kapaklıspor’u sahasında 107-83 mağlup etti. İç sahadaki galibiyet serisini sürdüren temsilcimiz, maç fazlasıyla ligde liderliğe yükseldi.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu’nda temsilcimiz Çayırova Belediyesi’nin iyi gidişatı devam ediyor. Ligin 10. haftasında Kapaklıspor’u sahasında ağırlayan Çayırova Belediyesi, zorlu müsabakaya Diante Watkins, Ali Efe Barış, Mert Ulutaş, Koray Çekici ve Jamari Traylor ilk beşiyle başladı. Maç öncesinde, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. yıldönümü dolayısıyla saygı duruşunda bulunuldu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin de sahada takip ettiği karşılaşmanın ilk periyodunda hücumda etkili bir oyun ortaya koyan Çayırova Belediyesi, çeyrek sonuna 27-19’luk üstünlükle geldi. İkinci periyotta her iki takım da hücumda karşılıklı basketler bulurken, ilk yarı sonunda temsilcimiz Çayırova Belediyesi, soyunma odasına 58-47’lik skorla girdi.

“TEBRİKLER BİZİM ÇOCUKLAR”

Üçüncü periyotla beraber savunmada ağırlığını hissettiren Çayırova Belediyesi, hücumda da istediği basketleri bulunca farkı artırdı ve son periyot öncesi 85-66’lık skorla avantajı sağladı. Son çeyrekte de yakaladığı farkı koruyan Çayırova Belediyesi, karşılaşmadan 24 sayılık farkla 107-83 galip ayrıldı. Maç sonunda büyük bir sevinç yaşanırken, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, galibiyeti, “Tebrikler bizim çocuklar. Sahadaki azim, takım ruhu ve mücadeleyle önemli bir galibiyet daha aldık. Hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

DİANTE WATKİNS’TEN 23 SAYI

107-83’lük skorla karşılaşmadan galip ayrılan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu’nda maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer ismi 23 sayı 3 ribaunt ve 5 asistle Diante Watkins olurken, Mehmet Oğuzhan Kızıl’ın 18 sayı 10 ribaunt, Ali Efe Barış’ın 15 sayı 5 ribaunt, 6 asist ve Eray Aydoğan’ın 15 sayı 2 ribaunt ve 2 asisti galibiyette büyük rol oynadı.

GENÇ ÇAYIROVALI BASKETBOLCUDAN İLK SAYILAR

Öte yandan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın altyapıdan yükselen Çayırovalı Basketbolcusu Ahmetcan Yücel de profesyonel kariyerinin ilk sayılarını Kapaklıspor karşısında kaydetti. Maçın son 3 dakikasında şans bulan Çayırovalı Genç Basketbolcu biri üçlük biri ikilik olmak üzere iki isabet buldu ve maçı 5 sayı ile tamamladı. Ahmetcan Yücel’in basketleriyle takım arkadaşları ve salondaki seyirciler büyük sevinç yaşadı.