Kocaeli'ne bağlı Çayırova Belediyesi’nin bu yıl beşincisini düzenlediği Çayırova Kitap Günleri, bir hafta boyunca süren etkinliklerin ardından sona erdi. On binlerce kitapsever Çayırovalıları ağırlayan, Çayırova 5. Kitap Günleri’ne ilgi yoğun oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kültür-Sanat Şehri Çayırova’da bir gelenek haline gelen ve bu yıl beşincisi düzenlenen Çayırova Kitap Günleri, dün sona erdi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, ‘Şehrimizi İmar, Neslimizi İhya Ediyoruz’ anlayışıyla başlattığı ve o günden bu yana Çayırova’da her yıl düzenlenerek, birbirinden önemli yazarları Çayırovalılarla buluşturmuştu. 18-24 Kasım tarihleri arasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bu yıl beşincisi düzenlenen Çayırova Kitap Günleri, kapılarını son gün gerçekleştirilen Prof. Dr. Nurullah Genç söyleşisinin ardından kapattı. On binlerce kitap, onlarca yayın evi ve çok sayıda yazarın söyleşi gerçekleştirdiği programda, Çayırovalılar, kitapların büyülü dünyasıyla bir araya geldi.

ÖNEMLİ YAZARLAR ÇAYIROVALILARLA BULUŞTU

Bu yıl ‘Özgür Filistin için, okuyarak barışı, adaleti ve merhameti inşa edelim’ mottosuyla düzenlenen programda ilk gün konuğu Sıtkı Aslanhan olmuştu. Daha sonrasında Hatice Kübra Tongar, Bekir Develi, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Alişan Kapaklıkaya, Hayati İnanç ve Prof. Dr. Nurullah Genç’in Çayırovalılarla buluştuğu, Çayırova 5. Kitap Günleri’nde yazarların söyleşilerine ilgi büyük oldu. 60 yerel yazar ve çocuk kitabı yazarlarının da ilçe sakinleriyle bir araya geldiği programlarda, çok sayıda kitap yeni okurlarıyla tanıştı. Özellikle Çayırovalı öğrencilerin sıklıkla ziyaret ettiği Çayırova 5. Kitap Günleri’ni, Çayırovalı aileler de büyük bir keyifle gezdi.

ÖZEL BİREYLERDEN ÖZEL ÇALIŞMA

Çayırova 5. Kitap Günleri’nde en çok dikkat çeken stant Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim alan özel bireylerin yaptığı çalışmaları sergilediği alan oldu. Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim alan özel bireyler, eski kitaplardan hazırladıkları el emeği kitap ayraçlarını etkinliklere katılan misafirlere hediye etti. Ayrıca yine Çayırovalı özel bireylerin elleriyle hazırladığı tablolar, konuk olarak söyleşi gerçekleştiren yazarlara hediye edildi.

ANI KÖŞESİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Çayırova 5. Kitap Günleri’ne özel oluşturulan anı köşesi de ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Çok sayıda ilçe sakini ve öğrenci, Çayırova 5. Kitap Günleri’ne özel oluşturulan hatıra köşesinde fotoğraf çektirerek, ziyaretlerini ölümsüzleştirdi. On binlerce Çayırovalının ziyaret ettiği Çayırova 5. Kitap Günleri, 1 hafta boyunca süren programların ve etkinliklerin ardından sona ererek, kapılarını ziyaretçilerine kapattı.