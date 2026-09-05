Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı Çanakkale birbirinden özel etkinlikleri kültür ve sanatseverlerle bir araya getirmeyi sürdürüyor.

ÇANAKKALE (İGFA) - Festivalin altıncı gününde atölyelerden tiyatro oyununa, sempozyumdan çocuk etkinliklerine uzanan program yoğun ilgi gördü. 'Tarihe Saygı Anı Dalışı' ve 'Yelken Sürüşü' ise çocuk ve gençleri denizle buluşturdu. Çanakkale'nin eşsiz denizi etkinliklerle birlikte festival coşkusunun bir parçası oldu.

ÇANAKKALE'NİN DENİZ VE SUALTI MİRASI ETKİNLİKLERLE GÖRÜNÜR KILINDI

Anadolu Hamidiye Tabyası'nda gerçekleştirilen 'Tarihe Saygı Anı Dalışı' etkinliği, çocuk ve gençlere denizle buluştukları farklı bir deneyim sundu. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Çanakkale'nin kara tarihinin yanı sıra deniz ve sualtı mirasına da dikkat çekti. Scruba deneme dalışı ile benzersiz bir deneyim yaşayan katılımcılar, etkinlikten keyifli anılarla ayrıldı.

Aynı alanda uzmanlar eşliğinde düzenlenen Yelken Sürüşü etkinliğinde katılımcılar yelken deneyimi yaşarken, Çanakkale'nin eşsiz manzarası eşliğinde keyifli bir seyir gerçekleştirdi. Ücretsiz etkinlik, deniz tutkunlarına festival programı içinde farklı ve eğlenceli bir deneyim sundu.

'TAMAMEN DOLUYUZ' TİYATROSEVERLERLE BULUŞTU

Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında 'Tamamen Doluyuz' oyunu, ÇOMÜ İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde sahnelendi. Becky Mode'un yazdığı, Elif Erdal'ın yönettiği oyunda konservatuvar oyunculuk bölümünden mezun genç Sam'in yaşadığı trajikomik olaylar seyirciyle buluşturuldu. Efe Erkekli'nin performansıyla hayat verdiği Sam karakterinin hikayesi, Çanakkaleli tiyatroseverlere eşsiz bir akşam yaşattı.

GELENEKSEL SANATLAR ATÖLYEDE YER ALDI

Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'da gerçekleştirilen Seramik Atölyesi'nde katılımcılar, Yıldız Sağlam Küçük eşliğinde Türk seramik sanatı hakkında bilgi edindi. Çamurun şekillendirilmesi ve geleneksel motiflerin uygulanması üzerine çalışmalar yapan katılımcılar, kendi özgün tasarımlarını ortaya çıkardı. Yoğun ilgi gösterilen atölyede sanatseverler üretmenin keyfini yaşarken estetik yaratıcılıklarını da ortaya koydu.

Aynı mekanda Filiz Öner eşliğinde düzenlenen Geleneksel Bez Bebek Yapım Atölyesi'nde katılımcılar, bez bebeklerin geçmişten günümüze uzanan hikayesini yakından tanıdı. Farklı boyutlarda ve çeşitli geleneksel kıyafetlerle bez bebekler hazırlayan ziyaretçiler, el emeğiyle üretim yapmanın keyfini çıkardı. Nostaljik atmosferiyle dikkat çeken atölye, katılımcılara hem geçmişin oyuncak kültürünü keşfetme hem de kendi bez bebeklerini tasarlama fırsatı sundu.

TROAS'IN TARİHİ İKİNCİ KEZ SEMPOZYUMDA ELE ALINDI

Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu V. Troas Sempozyumu, Troya Müzesi'nde ikinci kez gerçekleştirildi. 2025-2026 yıllarında Troas Bölgesi'nde Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu izniyle yürütülen kazılar ile müze kazılarının ele alındığı sempozyumda, bölgenin arkeolojik mirasına ilişkin güncel çalışmalar paylaşıldı. Katılımcılar, Troas'ın tarihine ve arkeolojik araştırmalarına ilişkin uzmanlardan önemli bilgiler edinme fırsatı buldu.

'KÜTÜPHANE YOLDA' MİNİKLERİ OKUMAYA TEŞVİK ETTİ

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen 'Kütüphane Yolda (Gezici Kütüphane)' etkinliğinde yerel yazar Şerife Karabıyık çocuklarla bir araya geldi. Kitaplar üzerinden gerçekleştirilen söyleşide kütüphanelerin yaşam boyu öğrenme ve sosyal etkileşimdeki rolü ele alındı. Miniklerin okumaya teşvik edildiği etkinlikte, çocuklara kitap sevgisini aşılayan keyifli bir buluşma gerçekleştirildi.

Çanakkale'yi kültür ve sanatın buluşma noktası haline getiren festival, 6 Eylül'e dek konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere uzanan programıyla ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.