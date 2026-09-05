Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, altıncı gününün konser akşamında sahnesinde Simge Sağın'ı ağırladı. Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşen konserde sanatçı, sevilen şarkıları ve enerjik sahne performansıyla Çanakkaleli müzikseverlere coşku dolu bir akşam yaşattı.

ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Kültür Yolu Festivali, birbirinden renkli etkinliklerle devam ederken festivalin altıncı akşamında müzikseverler Simge Sağın konserinde buluştu. Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde sevilen sanatçı, enerjisi ve güçlü sahne performansıyla Çanakkalelilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konser alanını dolduran Çanakkaleli müzikseverler, Simge'nin sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Festival coşkusunun müzikle buluştuğu gecede sanatçı, repertuvarında 'Ben Bazen', 'Miş Miş', 'Yankı', 'Üzülmedin mi?' ve 'Kalpsiz Bir Serseri' gibi geniş kitleler tarafından sevilen şarkılarına da yer verdi.

Sahne performansı boyunca izleyicilerle kurduğu güçlü iletişimle geceye renk katan Simge Sağın, hareketli şarkılarıyla konser alanındaki coşkuyu artırdı. Müzikseverlerin şarkılara eşlik ettiği gecede festival alanında keyifli ve enerjik görüntüler ortaya çıktı.

Çanakkale'yi kültür ve sanatın buluşma noktası haline getiren festival, yarına dek konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere uzanan programıyla ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.