Nilüfer Belediyesi ile Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) iş birliğiyle düzenlenen Çalı Köy Filmleri Festivali bu yıl 10'uncu yaşını kutluyor. 20 Ağustos'ta düzenlenecek 2. Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu ile kapılarını açacak olan festival, 21-23 Ağustos tarihleri arasında film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler ve konserlerle sinemaseverleri Çalı'da bir araya getirecek.

BURSA (İGFA) - Türkiye'de ilk köy filmi olan 1934 yapımı 'Aysel Bataklı Damın Kızı'nın çekildiği Çalı Mahallesi'nde düzenlenen Çalı Köy Filmleri Festivali (ÇKFF), 10'uncu yılına ulaştı. Doğayla sinemayı bütünleştiren festival, 21 Ağustos Cuma günü başlayacak ana programıyla katılımcılara üç gün boyunca zengin bir içerik sunacak.

Program, 20 Ağustos Perşembe günü Nilüfer Pancar Deposu'nda düzenlenecek ÇKFF 2. Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu'yla başlayacak. 'Yerelden Küresele Film Çalışmaları' ana temasıyla gerçekleşecek sempozyumda Prof. Dr. S. Ruken Öztürk davetli konuşmacı olarak yer alacak. Gün boyunca 24'ü yüz yüze, 29'u çevrimiçi olmak üzere toplam 53 akademik sunum gerçekleştirilecek ve 5 video-deneme gösterimi sunulacak.

AÇILIŞ KONSERİ MOĞOLLAR'DAN

Festival, saat 20.00'de Türk müziğinin efsane gruplarından Moğollar'ın açılış konseriyle başlayacak. Ardından Tayfun Pirselimoğlu'nun 'İdea' filmi gösterilecek ve Mehmet Açar moderatörlüğünde yönetmenle söyleşi yapılacak. Gece, 'DJ Ahmet' film gösterimiyle tamamlanacak.

İKİNCİ GÜN ATÖLYELER VE GÖSTERİMLERLE DOLU DOLU GEÇECEK

Festivalin ikinci günü ise Görkem Gazioğlu eğitmenliğindeki 'Yogaçalı' etkinliği ve Mysia Yolları doğa yürüyüşü ile başlayacak. Gün içinde, Kebab Musik'in yürüteceği 'Çalı'nın Sesleri' atölyesinde festivalin müziği katılımcılarla birlikte üretilecek. 15.30'da Dr. Nazlı Miraç Ümit, 'Büyüklere Karagöz: Fanus-i Hayal'den Hayalî Tiyatroya Hareketli Resim Sanatı' atölyesini gerçekleştirecek.

Saat 17.30'da kısa film yarışma seçkisi ile başlayacak gösterimler, saat 20.00'de Seyfettin Tokmak'ın 'Tavşan İmparatorluğu' filmi ve 22.00'de Evrim Çervatoğlu'nun 'Keçi 501' belgesiyle sürecek. İki gösterimin ardından da yönetmenler Mehmet Açar moderatörlüğünde soruları yanıtlayacak. Gün, 00.00'de Kebab Musik'in DJ performansıyla tamamlanacak.

Festivalin son günü de 'Yogaçalı' etkinliği ile başlayacak. Dr. Duygu Nazlı Assoy'un 'Bir Filmin İzinde, Yeniden:' foto-kolay atölyesinin ardından düzenlenecek olan 'Aysel Bataklı Damın Kızı Film Rotası Yürüyüşü'nde ise katılımcılar, filmin 92 yıl önce çekildiği yerleri adım adım gezecek. Yürüyüşün sonrasında; Dr. Ali Gençoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan 'Türk Sinema Tarihinde Seyir Kültürü ve Seyirci' başlıklı söyleşide; Prof. Dr. N. Aysun Akıncı, Prof. Dr. Aydan Özsoy ve Dr. Öğretim Üyesi Barış Saydam konuşmacı olacak.

Etkinlikte, 16.30'da Yönetmenlerin Yuvarlak Masası, 18.00'de kısa film yarışma seçkisinin gösterimleri yapılacak. Saat 20.30'da ise ödül töreni düzenlenecek. Festivalin son gösterimi ise Yeşim Ustaoğlu ve Selen Heinz'in 'Kuru Taşın Başı' filmi ile olacak. Gösterimin ardından iki yönetmen de Mehmet Açar moderatörlüğündeki söyleşide yer alacak. Festival, kapanış konseriyle sona erecek.

'HAFIZAYI ÇALI'DA YAŞATIYORUZ'

Festivalin Nilüfer ve Çalı için taşıdığı öneme dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Türkiye'nin ilk köy filmi 92 yıl önce burada, Çalı'da çekildi. Bu hafızayı yaşatmak da, üzerine yeni işler üretmek de bize düşüyor' dedi. Festivalin on yılda mahallenin kendi hikayesini anlattığı bir buluşmaya dönüştüğünü belirten Başkan Şadi Özdemir, '10'uncu yılında herkesi Çalı'ya bekliyoruz' diye konuştu.