Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi (ÇAK-TİM), ilçedeki okullarda afet farkındalık eğitimi gerçekleştirmeye devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin öncülüğünde kurulan ve o günden bu yana özellikle 6 Şubat depremlerinde başarılı arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiren ÇAK-TİM, afetlere karşı farkındalık yaratmak adına ilçedeki tüm okullarda eğitim veriyor.

ÇAK-TİM Lideri Hüseyin Narman, öğrencilere AFAD Farkındalık Eğitimi konulu semineri anlatarak, Çayırovalı gençlerin, afete karşı daha bilinçli olmasına katkı sunuyor. Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir’in de katılım sağladığı seminer sonunda ise okullarda deprem esnasında okullarda tahliye tatbikatı gerçekleştiriliyor.

“FARKINDALIK ÇALIŞMASI BAŞLATTIK”

Gerçekleşen tatbikat hakkında açıklamalarda bulunan ÇAK-TİM Lideri Narman, “Ekibimiz yaklaşık 3 yıldır hizmet vermekte ve aktif olarak 6 Şubat depremlerinde Adıyaman’da görev aldık. Bölgeden döndükten sonra deprem konusunun ne kadar ciddi olduğunun farkındalığıyla hemen çalışmalara başladık. Bölgemize döndükten sonra başkanımızın talimatlarıyla eğitim çalışmalarına hız kazandırdık. Son süreçte de Çayırova Kaymakamlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Belediye Başkanlığımızın ortak çalışması olarak afet farkındalık çalışması başlattık.Eğitim sürecimiz teorik ve pratik olarak iki aşamadan oluşuyor. Teorik aşamada okullardaki öğrenci ve öğretmenlerimize afet farkındalık bilinciyle alakalı eğitimler vermekteyiz. Pratik aşamada da bunu tatbikatlarla birleştirmekteyiz. İlk okulumuz Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi oldu. Çayırova’daki tüm okullarımızda eğitimlerimizi sürdüreceğiz. İnşallah ilçemiz için hayırlı olur ve afet bilinci artarak devam eder” dedi.