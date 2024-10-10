Çocuk Aile Gelişim ve Eğitim Vakfı (ÇAGEV), 2012 yılından bu yana ailelere ve çocuklara psikolojik ve pedagojik destek sunarak sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmayı sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına ithafen başlatılan proje, iş, sanat ve spor dünyasından pek çok tanınmış ismin katkılarıyla hayat buluyor.

Projenin edebiyat, müzik, tiyatro ve sinema gibi sanatın diğer dallarını da içine alarak beş yıl boyunca devam edeceğini belirten ÇAGEV Başkanı Doç. Dr. Elif Koca, “Okullarda zorbalığın, madde kullanımının, canlılara verilen zararın arttığını ve sokaklarda şiddetin yaygınlaştığını üzülerek gözlemliyoruz. Bu gidişata karşı toplumun ruhsal dengesine katkıda bulunmak amacıyla sanat temelli bir proje geliştirdik. Yıkıcılık, içten gelen bir dürtü ve bunu yapıcı alanlara dönüştürmek için çeşitli yöntemlerin olduğuna inanıyoruz. Amacımız, sokaklarda çeşitli suçlara karışan çocukların öfkesini ve isyanını sanatla tanıştırarak ve bu dönüşümü deneyimlemelerine fırsat vererek toplumda şiddeti azaltmaya katkıda bulunmak” dedi.

SANATIN GÜCÜYLE ŞİFA: SERGİ VE PANEL

Proje kapsamında üretilen ilk eserler, 25 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında Beşiktaş Belediyesi desteğiyle Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Sergi boyunca, “Sanatla İyileşiyoruz” projesinin amacını ve toplum üzerindeki etkilerini geniş bir kitleye anlatmayı hedefleyen etkinlikler düzenlenecek. 31 Ekim Perşembe günü serginin resmi açılışı ve küratörü Denizhan Özer moderatörlüğünde ve Nebil Özgentürk, Mehmet Sinan Kuran ve Prof. Dr. Tevfika İkiz’in katılımlarıyla düzenlenecek panelde “Ülkemizde ve dünyada insanlık neden yıkıcı; ve sanat bize yıktıklarımızı onarmak için nasıl yollar gösterir?” konusu işlenecek. Etkinliğin sonunda, projenin sağlık hizmetleri destekçisi 360 Sağlık’ın Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Kürşad Deniz, piyano performansı ile sanatseverlere keyifli bir müzik deneyimi yaşatacak.

Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve daha fazla çocuğa ulaşabilmek amacıyla düzenlenecek baloda, sergilenen eserler açık artırma ile satışa sunulacak.