1-31 Ocak Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında uzman isimlerin katılımıyla Çorlu'da 'Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Konferansı' gerçekleştirildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Rotary Kulübü işbirliğiyle yürütülen HPV Aşısı Projesi'nin eğitim ayağı olan etkinlikte, erken tanının ve aşının hayati önemi vurgulandı.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Toplum sağlığını koruma çalışmaları kapsamında Çorlu Ünal Baysan Kültür Merkezi, önemli bir sağlık buluşmasına ev sahipliği yaptı. Ocak ayı 'Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı' dolayısıyla düzenlenen konferans, alanında uzman hekimleri ve vatandaşları bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi ve Rotary Kulübü işbirliğinde hayata geçirilen HPV Aşısı Projesi'nin devamı niteliğindeki etkinlikte, kanserden korunma yolları ve toplumsal bilinçlenme düzeyi tüm detaylarıyla ele alındı.

AÇILIŞ KONUŞMALARINDA İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Programın açılış bölümünde söz alan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Çorlu Rotary Kulübü Dönem Başkanı Av. Ayhan Civan, yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarının el ele vermesinin toplumsal faydalarına dikkat çekti. Başkan Sarıkurt, sağlıklı bir toplumun ancak önleyici hizmetlerle mümkün olabileceğini belirtirken, Ayhan Civan yürütülen aşılama projesinin bilgilendirme ve eğitim çalışmalarıyla desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Her iki isim de Tekirdağ genelinde sürdürülen bu sağlık hamlesinin diğer bölgelere de örnek olması gerektiğinin altını çizdi.

BİLİMİN IŞIĞINDA KANSERLE MÜCADELE YOLLARI

Konferansın bilimsel oturumu, Rotary Kulübü Anne ve Çocuk Sağlığı Komite Başkanı Prof. Dr. Oya Gökmen'in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Rahim ağzı kanserinin dünyadaki seyri ve HPV virüsünden korunma yöntemlerinin masaya yatırıldığı oturumda, Doç. Dr. Mehmet Baki Şentürk ve Op. Dr. Kaan Eray Uzun, tıbbi süreçlere dair kapsamlı sunumlar yaptı. Uzmanlar, HPV virüsünün biyolojik yapısından düzenli tarama testlerinin kritik rolüne kadar pek çok teknik konuyu katılımcıların anlayabileceği bir dille aktardı. Kanserle mücadelede bütüncül bir yaklaşımın önemine değinen Uzm. Dyt. Hilal Mercan Turan ise bağışıklık sistemini güçlü tutmak için doğru beslenme yöntemlerini paylaştı.

SORU-CEVAPLA BİLİNÇLENME SAĞLANDI

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği konferans, soru-cevap bölümüyle birlikte bilgilendirme toplantısı havasında geçti. Uzmanların aşıyla ilgili tereddütleri bilimsel verilerle yanıtladığı etkinlikte, rutin kontrollerin ihmal edilmemesinin hayat kurtardığı bir kez daha vurgulandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin paydaşlarıyla el ele vererek yürüttüğü program, konuşmacılara teşekkür edilmesi ve çiçek takdiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Etkinliğe; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Hasan Toprak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Rotary Kulübü Dönem Başkanı Av. Ayhan Civan, büyükşehir ve ilçe belediyesi bürokratları, siyasi parti temsilcileri, STK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.