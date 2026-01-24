Samsun Büyükşehir Belediyesi çocukların tatil coşkusunu kültür ve sanatla taçlandırıyor. Tiyatrodan sinemaya, sahne gösterilerinden atölye etkinliklerine yarıyıl tatiline özel hazırlanan dopdolu içeriğe sahip programla çocuklar keyif dolu ve unutulmaz bir tatil yaşayacak.

SAMSUN (İGFA) - Farklı periyotlarda düzenlenen kültür sanat etkinlikleri ile şehre adeta kültür-sanat şöleni yaşatan Samsun Büyükşehir Belediyesi, çocukları da unutmadı. Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatili için de dopdolu bir program hazırladı. Adeta karne hediyesi niteliği taşıyan program kapsamında çocuklar sanat ve kültürle dolu bir yarıyıl tatili geçirecek.

Çocuklara özel sinema ve tiyatrolar

Yarıyıl tatiline özel bir hafta boyunca sinema perdeleri ve tiyatro sahneleri çocuklar için açılacak. Sevimli Dinazor Dobizor, Kaptan Pengu ve Arkadaşları, Bremen Mızıkacıları, Maysa ve Bulut, Ege ile Gaga, Neşeli Kuklalar ve Ormanlar Kralı Aslan gibi birçok oyunla çocuklar tiyatro dünyasının büyülü dünyası ile tanışacak. Yine program kapsamında Arabalar, Oyunbozan Ralph, Tersyüz, Aslan Hürkuş3, Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5 gibi filmler de minik izleyicilerle buluşacak. Geleneksel Tiyatro Kahramanları Hacivat- Karagöz gölge oyunu ile Kavuklu, Pişekar ile de çocuklar geleneksel bir deneyi yaşayacak.

Sahne şovları ile eğlence dolu tatil

İnteraktif sahne gösterileri ise çocukların tatil sevincini zirveye taşıyacak. Çeşitli şovlar, illizyon gösterisi ve kukla gösterisi gibi programlarla çocuklar eğlenceye doyacak.

Etkinlik atölyeleri ile keşif, sanat ve bilim

Çocuklar ayrıca tatil boyunca Keşif Kampüsü, Bilim Merkezi ve Sanat Merkezinde düzenlenecek çeşitli atölye etkinlikleri ile ağırlanacak. Sanat Merkezi'nde 6 gün boyunca çocuklar resimden, seramiğe, piksel kodlama anahtarlıktan çanta yapımı atölyesine birçok etkinlikle hem eğlenecek hem öğrenecek. Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü ise bilim ve keşif dolu bir tatil deneyimi sunmayı sürdürecek.