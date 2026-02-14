Nilüfer Belediyesi'nin Bursa Yazın ve Sanat Derneği iş birliğinde düzenlediği Dünya Öykü Günü kapsamında verilen BUYAZ Öykü Onur Ödülü'nün sahibi Pelin Yılmaz oldu.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Bursa Yazın ve Sanat Derneği (BUYAZ) ile birlikte '14 Şubat Dünya Öykü Günü' kapsamında düzenlediği etkinlik Akkılıç Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. BUYAZ Öykü Ödülü, bu yıl yazar Pelin Yılmaz'a takdim edildi.

BUYAZ Başkan Yardımcısı Fehmi Enginalp açılışta yaptığı konuşmada, öykünün Avrupa'dan gelen bir tür olduğunu, ancak Türkiye'de güçlü bir karşılık bulduğunu söyledi. Türkiye'nin önemli öykücüler yetiştirdiğini vurgulayan Enginalp, öykü türüne de ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

Etkinlikte, bu yıl Mustafa Balel'in kaleme aldığı Dünya Öykü Günü Bildirisi Mustafa Akçay tarafından okundu. Ardından Nihal Aksoy ve Aymen Yazar, Pelin Yılmaz'ın öykülerini okudu.

HEPİMİZ HİKÂYE ANLATICISIYIZ

Şaban Akbaba'nın moderatörlüğünde bu yılki ödüle layık görülen Pelin Yılmaz ile söyleşi gerçekleştirildi. Pelin Yılmaz, gerçeği 'gerçek' olarak anlatamadığı için öykü yazdığını söyledi. Her yerde çok büyük sıkıntıların yaşandığını dile getiren Yılmaz, 'Bunu kaskatı anlatırsak kimse tahammül edemez. Hikâye yazanların da bu yüzden yazdığını düşünüyorum' dedi.

Öykü yazarken doğrudan hayatın kendisinden beslendiğini belirten Yılmaz, 'Duvarları değil sokakları seven biriyim. Ben bir hikâye anlatıcısıyım. Bazen yazarak, bazen sözlü, bazen fotoğraf çekerek anlatıyorum. Geçmişte avukatlık yaptım. Bana anlatılanları dilekçeye dökerken de aslında bir hikâye anlatıyordum. Rüya görüyoruz, onu anlatıyoruz. İşe giderken bir şey yaşıyoruz ve birbirimize anlatıyoruz. O yüzden aslında hepimiz bir hikâye anlatıcısıyız' dedi.

Hayallerini kâğıda dökerken aslında gerçekleşmiş olduğunu ifade eden Yılmaz, 'Ben bir sürü hayat yaşamak isterim. Yaratıcı bir iş yapıyorsanız, bu şekilde birçok hayatı da yaşamış oluyorsunuz' diye konuştu.

Söyleşinin ardından Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Akbaş Önsoy, BUYAZ Yönetim Kurulu Üyesi Nursel Aras, Yazar Pelin Yılmaz'a plaket ve hediye takdim etti.