Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir süredir ücretsiz olarak hizmet veren BURBAK’a bağlı yol kenarı otoparklarıyla ilgili yeni bir karar alırken, Bursaspor’a da gün doğdu.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediye başkanlığı görevine geldikten sonra ücretli olan yol kenarı otoparklarını Bursalıların hizmetine ücretsiz sunan Mustafa Bozbey, gelen şikayetler üzerine konunun yeniden değerlendirileceğini açıklamıştı.

Bürokratlarına talimat veren Bozbey, yol kenarı otoparklarıyla ilgili çalışmanın hızlandırılmasını istemişti. Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ da konuya ilişkin hazırlıklarını tamamladı. Buna göre yol kenarı otoparkları belirli bir saat ücretsiz olduktan sonra paralı hale dönüşecek.

Buradan elde edilecek olan gelirin önemli bir kısmı da Bursaspor’a kaynak olarak aktarılacak. Yeşil Beyazlılar da Nalbantoğlu Otoparkı’nda kaybettiği gelirin ardından uzun bir süre sonra kalıcı bir kazanca sahip olacak.

Projenin yarın gerçekleştirilecek olan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme gelmesi ve onaylanması bekleniyor.