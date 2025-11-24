Bursa'nın kültür ve sanat yaşamına yeni bir soluk kazandıracak olan Zer Gallery, Kayapa Mahallesi'nde hizmete açıldı.

BURSA (İGFA) - Zerrin Özgüle İnşaat tarafından bölgeye kazandırılan Zer Kayapa projesi bünyesinde kurulan galeri Bursa'nın kültür-sanat ortamına yeni bir dinamizm kazandırmayı hedefliyor.

Yoğun bir davetli katılımı ile gerçekleştirilen Zer Gallery'nin açılış töreninde ayrıca Nur Doğu Koçak'ın küratörlüğünde ünlü sanatçılar Alara Çalışkan, Ali Rıza Kanaç, Bolotbek Mambetov, Bülent Yavuz Yılmaz, Elif Yılmaz, İham Enveroğlu, Müjgan Özkaya Yılmaz, Oğuz Yurttadur, Pervin Karslı, Rabia Çalışkan, Semen Lukansi, Şükran İstanbullu, Uğur Çalışkan, Yasin Kanis ve Zerrin Enveroğlu'nun birbirinden değerli eserlerinin yer aldığı sergi de ziyaretçilere kapılarını açtı.

Açılışa Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu, BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, TÜMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk, Bursa BUSADER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatma Akalp, Sanart BUSADER Başkanı Sinem Uğurgün ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Zerrin Özgüle İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle, 'Bu galeri, sanata ve sanatçıya verdiğimiz değerin bir göstergesi. Bu galeriyi kurarak onların kıymetli eserlerine alan açmak istedim. Açılışımızla birlikte her ay farklı sanatçılarla yeni sergilere ve etkinliklere imza atacağız. Ayrıca başta Kayapa ve Nilüfer olmak üzere tüm Bursa'nın ilgisini çekecek atölye çalışmaları düzenleyeceğiz. Geri ve ileri dönüşüm temalı workshoplara da özel önem veriyoruz. Ayrıca galerimizde farklı derneklerin sosyal yardım amaçlı etkinliklerini, geliri sosyal projelere aktarılmak kaydıyla ücretsiz olarak destekleyeceğiz. Galerimizde yapılacak her çalışma bir projeye katkı sağlıyorsa, biz de memnuniyetle paydaş oluruz. Kayapa hızlı gelişen bir bölge; biz de sanatın birleştirici gücüyle bu gelişime katkı sunmak istiyoruz' dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi de galerinin bölgeye ve Bursa'ya önemli bir değer katacağına ve sanata katkı anlamında öncü çalışmalara yer verileceğine olan inancını dile getirdi.

Serginin Küratörü Nur Doğu Koçak ise sergide eserleri bulunan sanatçılar Müjgan Özkaya Yılmaz ve Oğuz Yurttadur ile birlikte söz alarak, sanata verdiği değerden dolayı Zerrin Özgüle ve ekibine teşekkür etti.