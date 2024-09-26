Bursa'da bir futbol takımının yöneticisi darbe alan karşı takım futbolcusuna yaklaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.Bursa Ekspress / BURSA (İGFA) - Hürriyet Spor ile İnegöl Kurtuluş Spor maçı karşılaşmasında yüzene darbe alan rakip olan İnegöl Kurtuluş Spor futbolcusunun darbe aldığını gören Hürriyet Spor yöneticisi ve eski kaptanlarından olan Şükrü Fişenk yedek kulübesinden hemen gelerek darbe olan futbolcuya ilk müdahale yapması sosyal medyada gündem oldu.

Şükrü Fişenk yaptığı açıklamada sporun kardeşlik olduğunu söyleyerek "Bizler yıllarıdır futbolun içinden geldik, bu kültürle büyüdük, gelecek nesillerimize bu davranışlarımızla örnek olmak gerekiyor. Tüm Futbol camiasına başarılar diliyorum" dedi.