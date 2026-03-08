8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Bursa'da düzenlenen özel bir sanat etkinliği, Bursa Atatürk Evi'nde tarih, kadın ve sanatın bir araya geldiği anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

BURSA (İGFA) - Mozaik sanatçısı ve eğitmen Dilek Türk yönetiminde kurulan mozaik atölyesinin Ankara'da başlattığı sanat yolculuğu, bu kez Bursa'da düzenlenen sergiyle sanatseverlerle buluştu.

Kadın emeğini ve sanatın birleştirici gücünü ön plana çıkaran sergide, 27 Türk kadının hazırladığı mozaik eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışı Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer tarafından gerçekleştirildi.

Tarihi Atatürk Evi'nde yapılan açılış töreninde konuşan yetkililer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadınların toplumsal hayattaki rolünü ve üretkenliğini hatırlatması açısından önemli bir gün olduğunu vurguladı. Dilek Türk'ün öncülüğünde hazırlanan sergide, kadın sanatçıların farklı temalarda hazırladığı mozaik eserler sanatseverlerin ilgisini çekti. Tarihi mekânda sanatla buluşan ziyaretçiler, hem kültürel mirasın hem de kadın emeğinin yansımalarını bir arada görme fırsatı buldu.

Program kapsamında sanatçılardan Emine Yiğit de bir konuşma gerçekleştirdi. Yiğit, her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara dışında farklı şehirlerde mozaik sergileri düzenlediklerini belirterek, bugüne kadar birçok şehir ve ülkede sanat etkinlikleri gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yiğit konuşmasında, 'Gaziantep, Mardin, Çanakkale, Troya, Eskişehir, Gürcistan'ın başkenti Tiflis ve Sinop'ta sergiler açtık. Bugün ise 8 Mart 2026 Dünya Kadınlar Günü'nde Bursa'dayız. Kadın isterse yapamayacağı hiçbir iş yoktur. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.' sözleriyle kadınların gücüne ve üretkenliğine dikkat çekti.

Sanatseverler tarafından ilgiyle karşılanan serginin belirli bir süre boyunca ziyaretçilere açık olacağı bildirildi