Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Bursa Tanpınar Yılı' kapsamında verilecek 'Ahmet Hamdi Tanpınar Roman Ödülü' için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 1 Mart.

BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz yılı Nâzım Hikmet'e adayarak çeşitli kültür-sanat etkinlikleri düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2025 Temmuz-2026 Temmuz dönemini Ahmet Hamdi Tanpınar'a ithaf ederek bu süreci 'Bursa Tanpınar Yılı' ilan etti.

Edebiyat dünyasına yeni ve nitelikli eserler kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 'Ahmet Hamdi Tanpınar Roman Ödülü' yarışması düzenledi.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın düşünce ve estetik dünyasından ilham alan romanların değerlendirileceği ödül için başvurular, 1 Mart 2026 tarihlerinr kadar kabul edilecek.

Hakan Akdoğan, Murat Cankara, Sibel Irkız, Nuri Sağlam ve Seval Şahin'den oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda belirlenecek eser, Tanpınar'ın güçlü edebî mirasına katkı sunması hedefleniyor. Belirlenecek eser sahibine ise 50 bin TL ödül verilecek.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru koşullarına https://www.bursakultursanat.com/uploads/2026/01/ahmet-hamdi-tanpinar-roman-odulu-sartnamesi_7581767354419.pdf adresinden ulaşılabilir.