Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Bursa'nın fethinin 700. yılı kapsamında Osmanlıca Dergi ve Gazete Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor. Sergi, 21 Şubat'a kadar açık kalacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği'nin himayesinde düzenlenen Osmanlıca Dergi ve Gazete Sergisi, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla açıldı.

Mustafa Kara Koleksiyonu'ndan seçilen eserlerin yer aldığı sergide, 41'i birinci sayı olmak üzere toplam 140 dergi ve gazete yer alıyor.

Sergi, coğrafyamızın yazılı hafızasını günümüze taşıyarak ziyaretçilere tarihi belgelerle Osmanlı dönemine dair önemli bir perspektif sunuyor.

Vali Ayyıldız, koleksiyonun kültürel hafızamıza yaptığı katkılar dolayısıyla Prof. Dr. Mustafa Kara'ya teşekkürlerini iletti.

Osmanlıca Dergi ve Gazete Sergisi, 16-21 Şubat tarihleri arasında Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.