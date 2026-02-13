Kültürel yaşamı güçlendiren çalışmalarıyla sanatı toplumla bütünleştiren Osmangazi Belediyesi, 'Hangisi Gerçek' adlı tiyatro oyununu sanatseverler ile buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Sanata verdiği destek ile birlikte ilçedeki yaşam kalitesini artırarak, tiyatroyu geniş kitlelerin beğenisine sunan Osmangazi Belediyesi, ünlü oyuncular Çetin Altay ve Özlem Karaaytu'nun sahnelediği 'Hangisi Gerçek' adlı tiyatro oyununa perde açtı. Osmangazi Gösteri Merkezi'nde sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlikte modern şehir insanının günlük hayatına mizah aynası tutan komedi türündeki oyun, izleyicilere keyif dolu anlar yaşattı.

İlişkilerin, tüketim kültürü ve sosyal medyanın yarattığı sahte gerçeklik içerisinde kaleme alındığı oyun, bol kahkaha dolu sahneleriyle Bursalıları gülmekten kırıp geçirirken, diğer yandan gerçekliğin hangisine yönelik olduğuna dair düşündürdü. Temponun düşmediği yaklaşık 2 saat süren oyunun ardından Çetin Altay ve Özlem Karaaytu, sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

'SEYİRCİ ÇOK COŞKULUYDU'

Çok güzel bir oyun sergilediklerini belirten Özlem Karaaytu, 'Bursa halkı çok güzeldi, seyircilerimiz çok coşkuluydu. Biz de sahnede çok eğlendik ve çok coşkulu anlar yaşadık. Osmangazi Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.

Oyundan ve seyircinin ilgisinden dolayı oldukça çok keyif aldığını belirten Çetin Altay ise, 'Seyirci çok iyiydi, çok güzel geçti. Osmangazi Belediyesi'ne ve Osmangazi halkına çok teşekkür ediyoruz. 2 saate yakın çok keyifli bir vakit geçirdik, ben çok mutluydum. Seyirciyi mutlu gördüğüm zaman daha da mutlu oluyorum' diye konuştu.

Etkinliğin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Çetin Altay ve Özlem Karaaytu'ya emeklerinden dolayı teşekkür plaketi takdiminde bulundu.

Osmangazi Belediyesi'nin 'Osmangazi'de Tiyatro Zamanı' mottosuyla gerçekleştirdiği tiyatro etkinlikleri; 16 Şubat Pazartesi günü 'Deli Ayten' ve 22 Şubat Pazar günü 'Toprak Ana' adlı çocuk oyununun gösterimiyle devam edecek. Sanatseverler, oyunlara ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek.