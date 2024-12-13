Bursa Nilüfer Belediyesi bu akşam Nilüfer Yeni Yıl Festivali’nde gerçekleşeceği duyurulan Cengiz Ateş konserini Bursa Adliyesi'ndeki saldırı nedeniyle iptal etti.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu akşam Nilüfer Yeni Yıl Festivali’nde gerçekleşecek olan Cengiz Ateş konserini Bursa Adliyesi'ndeki saldırı nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

Paylaşımda ''Bugün Bursa Adliyesi'nde yaşanan silahlı saldırı hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu üzücü olay nedeniyle, bu akşam Nilüfer Yeni Yıl Festivali’nde gerçekleştireceğimizi duyurduğumuz Cengiz Ateş konseri iptal edilmiştir.'' ifadelerine yer verildş.

https://twitter.com/NiluferBel/status/1867552007034122253