Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Genç Ar-Ge İnovatif Düşünce Akademisi" programı, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu'nun katılımıyla Bursa İnovasyon Merkezinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Genç Ar-Ge İnovatif Düşünce Akademisi, lise öğrencilerini (14-18 yaş) gelecekteki kariyer hedefleri için bilinçlendirerek, yenilikçi fikirler geliştirme, girişimcilik becerileri kazanma ve projelerini somut çıktılara dönüştürme süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor. Bu sayede öğrencilerin toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı, etkili çözümler üreten girişimci bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

"EĞİTİMCİLER KAPIYI AÇAR, ADIMLARI SİZ ATARSINIZ"

Programda konuşan Dr. Ahmet Alireisoğlu, gençlere eğitim ve inovasyonun gücünü vurguladı. "Bizim bayrağımız her gün gelişmekte olan gençlerimizdir. Ne kadar iyi yerlere götürebilirsek, biz kendimizi o kadar başarılı sayacağız," diyen Alireisoğlu, gençlerin geleceği şekillendirme noktasında ne kadar değerli olduklarını belirtti. Eğitimcilerin, gençlerin düşüncelerini ve projelerini şekillendirmek adına onlara rehberlik ettiklerini, ancak asıl adımların gençler tarafından atılacağını söyledi.

DR. AHMET ALİREİSOĞLU: "GENÇLER, BAŞARIYA GİDEN YOLDA KORKUSUZ OLUN!"

Gençlerin kendi girişimlerini ve projelerini oluşturma cesaretini göstermeleri gerektiğini vurgulayan Alireisoğlu, korkusuzca adım atmanın önemine değindi.

"Korkmayın, çünkü bu topraklarda korku ile yaşanmaz. Başarılı olacaksanız, korkmamayı içinizde hissetmelisiniz," diyerek, gençlere cesaret tavsiyesinde bulundu. Korkmadan çıkılan bu yolda gençlerin kendi küçük adımlarını atarak büyük başarılar elde edebileceklerini ifade etti.

BÜYÜK BİR FIRSAT: POTANSİYELİNİZİ KEŞFEDİN

Alireisoğlu, konuşmasının sonunda gençlere başarı dileyerek, bu programın onlara kendi potansiyellerini keşfetmeleri adına büyük bir fırsat sunduğunu söyledi. "Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirin," diyerek, eğitimciler ve katılımcılarla birlikte gençlerin gelecekteki başarıları için daha fazla desteğin önemine değindi. Konuşmasını, herkese teşekkür ederek sonlandırdı.