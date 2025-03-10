Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından edebiyat dünyasının usta isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar anısına düzenlenen ‘Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’ için başvurular başladı. Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması olma özelliğini taşıyan yarışmaya başvurular, 2 Mayıs 2025 tarihine kadar kabul edilecek.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi’nin 2001 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediği Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın başvuru duyurusu yapıldı.

Edebiyatseverler tarafından yakından takip edilen yarışma, bu yıl ‘mektup’ dalında düzenlenecek. Yurtiçi ve yurtdışından 18 yaşını doldurmuş herkes yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler, eserlerini [email protected] e-posta adresine gönderebilecek.

Başvuru için eser üzerinde rumuz kullanılması gerekmektedir. Yarışmaya daha önce internet ve sosyal medya mecralarında yayımlanmış, herhangi bir yarışmada ödül kazanmış veya dereceye girmiş eserler ile başvuru yapılamayacak. Her katılımcının en fazla 1 eser ile başvuruda bulunabileceği yarışmaya başvurular, 2 Mayıs 2025 Cuma günü mesai bitiminde son bulacak.

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek tören ile sonuçların açıklanacağı Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nda birinciye 25 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye 15 bin, mansiyon kazanan üç yarışmacıya ise 5’er bin lira para ödülü verilecek. Ayrıca jüri üyelerinin yayımlanmaya uygun bulduğu eserler kitaplaştırılacak. Yarışmanın jüri üyeleri arasında Prof. Dr. Turan Karakaş, Metin Önal Mengüşoğlu, Mustafa Muharrem, İhsan Deniz ve Mustafa Başpınar yer alacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler, www.osmangazi.bel.tr internet adresine girerek, yarışma hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirler.