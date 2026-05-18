Gençlerin daha iyi bir eğitim alabilmesi ve gelecek kaygısı yaşamaması için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal güvencesi bulunmayan Tip 1 diyabet hastası üniversite öğrencilerine yönelik 'Şeker Sensörü Desteği' başvurularını 12 Haziran'a kadar uzattı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde hayata geçirilen 'Sürekli Glikoz Ölçüm Sensörü' desteğiyle, üniversite de örgün eğitim gören 18 yaş üzerindeki Tip 1 diyabetli gençlerin, kan şekeri seviyelerini gün içerisinde anlık olarak takip edebilmesi hedefleniyor.

Projenin 1 Mayıs'ta başlayan başvuru süreci 12 Haziran'a kadar uzatıldı. Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin Bursa'da ikamet etmesi, 18 yaşını doldurmuş olması, Tip 1 diyabet tanısına sahip bulunması ve üniversitelerin örgün eğitim programlarında aktif olarak öğrenim görmesi gerekiyor. Değerlendirme süreçlerinin ardından uygun bulunan öğrencilere sensör desteği sağlanacak.

Başvurular için https://www.bursa.bel.tr/form/?form_id=b8b53cd277 adresi ziyaret edilebilir.